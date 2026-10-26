Lionel Messi posó con la camiseta de Boca y enloqueció a los hinchas

La postal surgió en el marco del atractivo cruce que enfrentó a las inferiores del "Xeneize" frente al Unió Esportiva Cornellà, la institución catalana de la cual el propio Messi es propietario absoluto desde su adquisición formal meses atrás. El club catalán, histórico formador de talentos en Barcelona, participa activamente de esta clase de competencias internacionales que buscan potenciar el roce internacional de los juveniles que están haciendo sus primeros pasos en el deporte y buscan llegar lo más alto posible.