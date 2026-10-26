Lionel Messi posó con la camiseta de Boca y enloqueció a los hinchas
El capitán de la Selección Argentina asistió al partido de los juveniles xeneizes ante Cornellà en Miami y se sacó una foto posando con la azul y oro.
En medio de una agenda cargada que combina su presente competitivo en la Major League Soccer con la reciente recepción del premio Princesa de Asturias en España, Lionel Messi volvió a acaparar todas las miradas fuera de las canchas. El astro rosarino se hizo presente en el predio donde se disputa la Messi Cup en Florida y regaló una imagen que rápidamente dio la vuelta al mundo del fútbol.
La Pulga acudió a presenciar de cerca los partidos del certamen internacional Sub-16 —impulsado por su propia productora para fomentar el desarrollo de las jóvenes promesas por todo el mundo— y protagonizó un momento inolvidable al posar sonriente sosteniendo la camiseta de Boca. Sin lugar a dudas una acción que no pasó para nada desapercibida y rápidamente se viralizó en las redes sociales.
Lionel Messi posó con la camiseta de Boca en el marco de la Messi Cup y enloqueció a todos los hinchas
IMPORTANTE: Lionel Messi no estará en la gala del Balón de Oro: por qué decidió no viajar a Londres
La postal surgió en el marco del atractivo cruce que enfrentó a las inferiores del "Xeneize" frente al Unió Esportiva Cornellà, la institución catalana de la cual el propio Messi es propietario absoluto desde su adquisición formal meses atrás. El club catalán, histórico formador de talentos en Barcelona, participa activamente de esta clase de competencias internacionales que buscan potenciar el roce internacional de los juveniles que están haciendo sus primeros pasos en el deporte y buscan llegar lo más alto posible.
El guiño del capitán albiceleste con la indumentaria azul y oro no tardó en viralizarse en las plataformas digitales, desatando una ola de reacciones entre los fanáticos justo en la antesala de una semana vibrante para el fútbol argentino, con el Superclásico a la vuelta de la esquina.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario