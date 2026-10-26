De qué murió El Komanche, el streamer salvadoreño de 30 años

La frase generó numerosas reacciones y abrió un debate sobre el impacto de las agresiones en internet. Sin embargo, sus palabras no constituyen una confirmación de que el acoso haya provocado el fallecimiento. Hasta que se conozcan los resultados oficiales, cualquier explicación sobre lo ocurrido debe considerarse una hipótesis.

Durante septiembre de 2026, El Komanche quedó envuelto en una controversia después de que varias creadoras de contenido lo acusaran de presunto acoso. Los señalamientos se debatieron ampliamente en las plataformas digitales y llegaron a las transmisiones de otros influencers, entre ellos el colombiano Westcol.

El salvadoreño publicó un video para responder a algunas de las acusaciones, en medio de una discusión que amplificó su exposición pública. Tras conocerse su muerte, algunos usuarios relacionaron la polémica con lo sucedido y apuntaron contra quienes habían participado en las críticas.

El mensaje de despedida de su representante

Reyes también compartió una despedida en la que recordó el vínculo que mantenía con el creador de contenido y destacó su relación con El Salvador. “Vuela alto mi Komanche, gracias por llevar a El Salvador siempre contigo, gracias por ser un gran hijo, amigo y un gran ser humano”, escribió.

Mientras sus seguidores expresan sus condolencias, la principal incógnita sigue abierta: la causa oficial de la muerte de El Komanche todavía no fue informada públicamente.