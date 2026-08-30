Banfield vs. River por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

Banfield y River se enfrentan este domingo, desde las 15, por la séptima fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro se disputará en el Florencio Sola y contará con la transmisión de ESPN Premium. El árbitro del encuentro será Leandro Rey Hilfer, quien estará acompañado por Maximiliano Del Yesso y Agustín Méndez como asistentes. En el VAR estará Lucas Novelli.