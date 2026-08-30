Bomba en River: Joaquín Freitas, a un paso de ser vendido a Flamengo por una cifra millonaria

Lo que inició como una consulta preliminar derivó rápidamente en una propuesta formal que convenció a las partes. El elenco de Río de Janeiro desembolsará 17 millones de dólares brutos —incluyendo los bonos por productividad— para quedarse con la ficha del delantero de inmediato. La conducción de Núñez dio el visto bueno al monto y logró incluir un 20% de plusvalía ante un eventual traspaso posterior. El propio futbolista expresó su deseo de emigrar, por lo que su presencia en el cruce ante el Taladro quedó descartada.