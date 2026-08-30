Bomba en River: Joaquín Freitas, a un paso de ser vendido a Flamengo por una cifra millonaria
El juvenil de 19 años pidió salir del club tras la oferta de 17 millones de dólares presentada por el gigante brasileño. La dirigencia se reserva un porcentaje para una futura venta.
A poco tiempo de afrontar el duelo frente a Banfield en el estadio Florencio Sola, una novedad fuerte en el mercado de pases sacude por completo la tranquilidad del Mundo River. Joaquín Freitas, una de las joyas con mayor proyección del plantel profesional, tiene las armadas sus valijas para dar el salto al fútbol del exterior. Flamengo aceleró en las últimas horas de manera contundente y quedó al borde de sellar su incorporación.
Lo que inició como una consulta preliminar derivó rápidamente en una propuesta formal que convenció a las partes. El elenco de Río de Janeiro desembolsará 17 millones de dólares brutos —incluyendo los bonos por productividad— para quedarse con la ficha del delantero de inmediato. La conducción de Núñez dio el visto bueno al monto y logró incluir un 20% de plusvalía ante un eventual traspaso posterior. El propio futbolista expresó su deseo de emigrar, por lo que su presencia en el cruce ante el Taladro quedó descartada.
Salida de River, oferta de Flamengo y trayectoria de Freitas: el pase que sacude el mercado
El desenlace de la negociación se dará una vez concluido el compromiso por el torneo local. Para el atacante significa un salto de jerarquía hacia un plantel que busca conquistar nuevamente América, mientras que para el conjunto de Núñez implica perder a un valor que sumó bastante continuidad. Durante la etapa de Eduardo Coudet en el banco, el pibe se ganó la titularidad a base de juego, sosteniéndose dentro del once inicial a pesar de las constantes incorporaciones en la zona ofensiva.
El camino del pibe de 19 años registró una progresión meteórica. Llegó al Millonario a principios de 2024 tras destacarse como goleador en las divisiones inferiores de AFA y sumar rodaje en la Primera División de Acassuso. Luego de un rápido paso por Reserva, recibió la oportunidad en el plantel principal de la mano de Marcelo Gallardo para luego afianzarse definitivamente durante la última temporada, donde acumuló 30 presentaciones oficiales.
Los números de Joaquín Freitas en River
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