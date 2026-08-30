Así fue el gran debut de Dibu Martínez con la camiseta del Chelsea
El arquero argentino fue titular a pocas horas de firmar su contrato en la victoria 4-3 de los Blues. La confianza de Xabi Alonso y lo que se le viene en la Premier League.
La historia de Emiliano Martínez en Stamford Bridge comenzó con las emociones a flor de piel. Apenas unas horas después de concretarse su traspaso tras seis temporadas en Aston Villa, el arquero campeón del mundo tuvo su estreno oficial en el arco del Chelsea. Por la segunda fecha de la Premier League, los dirigidos por Xabi Alonso superaron 4-3 al Brighton en un auténtico partidazo que tuvo al marplatense en el centro de las miradas de los hinchas londinenses, quienes lo recibieron con una calurosa ovación.
La firme decisión del DT vasco de mandarlo a la cancha de entrada mandó una señal directa sobre la jerarquía que le otorgará en el proyecto. Con Robert Sánchez fuera de la nómina y Mike Penders en el banco, el guardameta de la Selección Argentina saltó al césped tras completar una sola práctica previa. El arranque furioso del elenco local facilitó el trámite temprano con los goles de Romeo Lavia, Pedro Neto y João Pedro en apenas media hora de juego.
El debut de Dibu Martínez en Chelsea, los goles del Brighton y el próximo partido en Premier League
El trámite exigió al marplatense de menor a mayor. Tras un primer tiempo con intervenciones correctas pero sin responsabilidad directa en el descuento de Malick Yalcouyé, la máxima figura defensiva lució sus reflejos a los 69 minutos: le ahogó el gol a Olivier Boscagli con una volada de aire que levantó a las tribunas. Más tarde, un tanto en contra de Pedro Neto y un frentazo agónico de Pascal Gross decoraron el resultado para el visitante, mientras que Cole Palmer anotó el grito restante del conjunto local.
"Vengo a un club ganador y quiero ganar títulos. Soy todo pasión, doy todo en cada partido", expresó el guardameta tras firmar su vínculo por tres años. Con el primer examen superado y en la previa de su cumpleaños número 34, el reto inmediato de Martínez con el buzo de los Blues será bien especial: el próximo domingo 6 de septiembre visitará al Arsenal en un duelo de alto voltaje por la tercera jornada del certamen inglés.
Los números del Dibu Martínez en su debut con Chelsea
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