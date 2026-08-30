Así fue el gran debut de Dibu Martínez con la camiseta del Chelsea

La historia de Emiliano Martínez en Stamford Bridge comenzó con las emociones a flor de piel. Apenas unas horas después de concretarse su traspaso tras seis temporadas en Aston Villa, el arquero campeón del mundo tuvo su estreno oficial en el arco del Chelsea. Por la segunda fecha de la Premier League, los dirigidos por Xabi Alonso superaron 4-3 al Brighton en un auténtico partidazo que tuvo al marplatense en el centro de las miradas de los hinchas londinenses, quienes lo recibieron con una calurosa ovación.