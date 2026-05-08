Lionel Messi bajó la euforia antes del Mundial 2026: "Hay otros favoritos que llegan mejor"

Al momento de enumerar a los principales candidatos al título, Messi no dudó en señalar a varias potencias europeas y sudamericanas: “Francia está muy bien otra vez, tiene muchísimos jugadores de un gran nivel. España, Brasil, que si bien hace un tiempito no está en su mejor momento, siempre es candidata y tiene los jugadores para pelear en todas las competiciones oficiales. Después, las mismas de siempre, Alemania, Inglaterra y Portugal, que tiene una selección muy competitiva también. Después aparece alguna sorpresa, cosas raras o que a priori uno no imagina. Hay muchas selecciones de gran nivel", sostuvo.

Más allá del análisis futbolístico, el capitán argentino también habló sobre su relación con la competencia y la mentalidad que lo acompañó durante toda su carrera. Lejos de mostrarse relajado por todo lo conseguido, Messi aseguró que mantiene intacta su ambición de ganar: “Me gusta lo que hago, amo jugar a la pelota y lo voy a hacer hasta que no pueda más. Soy competitivo, me gusta ganar a todo, ni a mis hijos en los jueguitos los dejo ganar a veces, es mi manera de ser y lo que me llevó a conseguir todo lo que conseguí también. A veces es feo porque realmente me cuesta perder, no sé perder. Pero también me llevó a ser quien soy. Todos mis hijos son competitivos y quieren ganar, Ciro es medio parecido a mí, que no le gusta perder".

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En otro tramo de la entrevista, el rosarino se mostró optimista respecto al futuro de la Albiceleste y valoró el recambio generacional que se viene consolidando detrás de los referentes históricos. “Hay recambio todavía. Si bien hay jugadores que van a dejar de estar, hay muchos jóvenes que van a jugar su segundo mundial, ya tienen muchísimos partidos encima y siguen siendo jóvenes. Quedó demostrado en este tiempo que siguen apareciendo y habiendo chicos que vienen de abajo con muchas ganas y fuerza. Va a quedar un grupo grande y fuerte cuando se termine esta etapa de Mundial y se inicie otra. La gran mayoría seguirá estando”, afirmó.

Messi también opinó sobre la continuidad de Lionel Scaloni después de la Copa del Mundo y dejó en claro que considera fundamental que siga al frente del proyecto: “Pasa por lo que pretenda y quiera. Por ahí quiere seguir o decide tener nuevos desafíos, quiere probar otras cosas. Nunca estuvo en un equipo día a día, arrancó con la Selección directamente. Capaz quiera probar otra cosa, pero hablo por opinar nomás. Por lo que viví, la experiencia y lo que veo, es el mejor para que se quede. Si se va, será difícil para el que viene también tener las ganas, que se atreva y asumir el compromiso de la Selección después de todo lo que se hizo en este recorrido y camada. Sobre todo porque somos un país que exige, que quiere resultados y no se bancan los procesos, a la mínima queremos cambiar todo”, concluyó.