Lionel Messi bajó la euforia antes del Mundial 2026: "Hay otros favoritos que llegan mejor"
El capitán argentino habló de cara a la Copa del Mundo 2026, confirmó implícitamente que será parte del torneo y analizó el presente de la Albiceleste.
A poco más de un mes para el inicio del Mundial 2026, Lionel Messi volvió a tomar la palabra y dejó definiciones importantes sobre el presente de la Selección Argentina, sus expectativas personales y las chances del equipo de defender el título conseguido en Qatar 2022. El capitán albiceleste eligió un tono prudente al analizar el panorama y aseguró que existen otras selecciones que llegan mejor preparadas que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni.
En una entrevista concedida al Pollo Álvarez, el rosarino destacó el espíritu competitivo que caracteriza a la actual camada de futbolistas argentinos, aunque evitó ubicar a la Albiceleste como principal candidata: “Hay que ilusionarse como se ilusiona el argentino cada vez que hay una competición oficial, sea Copa América o Mundial, pero saber que por delante nuestro hay otros favoritos que llegan mejor como a nivel grupo de selección y que esta Argentina siempre va a ir a competir y dar el máximo como lo hizo desde que está este grupo junto", expresó.
Antes de esa reflexión, la "Pulga" también analizó el estado actual del plantel nacional y reconoció que algunos futbolistas llegan con problemas físicos o falta de continuidad. “La Selección llega bien. Hoy hay muchos chicos que están pasando por lesiones o falta de ritmo, pero cuando el grupo está junto, quedó demostrado que compite, quiere siempre ganar y deja todo, y hace lo posible para intentar los objetivos. Es un Mundial, sabemos que siempre es complicado por las selecciones que hay”, comentó el capitán.
Al momento de enumerar a los principales candidatos al título, Messi no dudó en señalar a varias potencias europeas y sudamericanas: “Francia está muy bien otra vez, tiene muchísimos jugadores de un gran nivel. España, Brasil, que si bien hace un tiempito no está en su mejor momento, siempre es candidata y tiene los jugadores para pelear en todas las competiciones oficiales. Después, las mismas de siempre, Alemania, Inglaterra y Portugal, que tiene una selección muy competitiva también. Después aparece alguna sorpresa, cosas raras o que a priori uno no imagina. Hay muchas selecciones de gran nivel", sostuvo.
Más allá del análisis futbolístico, el capitán argentino también habló sobre su relación con la competencia y la mentalidad que lo acompañó durante toda su carrera. Lejos de mostrarse relajado por todo lo conseguido, Messi aseguró que mantiene intacta su ambición de ganar: “Me gusta lo que hago, amo jugar a la pelota y lo voy a hacer hasta que no pueda más. Soy competitivo, me gusta ganar a todo, ni a mis hijos en los jueguitos los dejo ganar a veces, es mi manera de ser y lo que me llevó a conseguir todo lo que conseguí también. A veces es feo porque realmente me cuesta perder, no sé perder. Pero también me llevó a ser quien soy. Todos mis hijos son competitivos y quieren ganar, Ciro es medio parecido a mí, que no le gusta perder".
En otro tramo de la entrevista, el rosarino se mostró optimista respecto al futuro de la Albiceleste y valoró el recambio generacional que se viene consolidando detrás de los referentes históricos. “Hay recambio todavía. Si bien hay jugadores que van a dejar de estar, hay muchos jóvenes que van a jugar su segundo mundial, ya tienen muchísimos partidos encima y siguen siendo jóvenes. Quedó demostrado en este tiempo que siguen apareciendo y habiendo chicos que vienen de abajo con muchas ganas y fuerza. Va a quedar un grupo grande y fuerte cuando se termine esta etapa de Mundial y se inicie otra. La gran mayoría seguirá estando”, afirmó.
Messi también opinó sobre la continuidad de Lionel Scaloni después de la Copa del Mundo y dejó en claro que considera fundamental que siga al frente del proyecto: “Pasa por lo que pretenda y quiera. Por ahí quiere seguir o decide tener nuevos desafíos, quiere probar otras cosas. Nunca estuvo en un equipo día a día, arrancó con la Selección directamente. Capaz quiera probar otra cosa, pero hablo por opinar nomás. Por lo que viví, la experiencia y lo que veo, es el mejor para que se quede. Si se va, será difícil para el que viene también tener las ganas, que se atreva y asumir el compromiso de la Selección después de todo lo que se hizo en este recorrido y camada. Sobre todo porque somos un país que exige, que quiere resultados y no se bancan los procesos, a la mínima queremos cambiar todo”, concluyó.
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