La polémica reacción de Cristiano Ronaldo cuando le cantaron por Messi en Arabia Saudita

Más allá del escándalo, en el plano estrictamente deportivo la noche terminó siendo positiva para Al Nassr. El equipo se impuso por 4-2 y dio un paso importante en la pelea por el campeonato. Cristiano volvió a ser determinante en ataque y colaboró en una victoria que también tuvo como gran figura a Joao Félix, autor de un triplete.

Además, el ex Real Madrid y Manchester United alcanzó una nueva cifra histórica en su carrera. Con su gol ante Al Shabab llegó a los 100 tantos en el fútbol árabe y elevó su impresionante registro personal a 971 goles oficiales como profesional. Una marca que lo mantiene entre los máximos goleadores de todos los tiempos y que continúa alimentando su legado dentro del fútbol mundial.

cristiano ronaldo

Sin embargo, la polémica volvió a instalar el debate sobre sus reacciones frente a las provocaciones relacionadas con Messi. La rivalidad entre ambos marcó una era en el fútbol europeo y parece seguir vigente incluso lejos de España. En Arabia, los fanáticos rivales utilizan frecuentemente el nombre del capitán argentino para intentar sacar de eje emocional al portugués, algo que en varias ocasiones terminó generando respuestas cargadas de tensión.

Con la victoria, Al Nassr amplió a cinco puntos la diferencia sobre Al Hilal cuando restan apenas nueve unidades en disputa. El equipo podría consagrarse campeón en la próxima jornada, precisamente en un duelo directo ante su escolta. Mientras tanto, el comportamiento de CR7 será evaluado por las autoridades saudíes, que podrían tomar medidas disciplinarias por el gesto realizado hacia la tribuna.