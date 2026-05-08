La polémica reacción de Cristiano Ronaldo cuando le cantaron por Messi en Arabia Saudita
El delantero portugués respondió con gestos provocadores y una acción obscena luego de que hinchas rivales corearan a la "Pulga" durante un partido de la liga saudí.
Cristiano Ronaldo volvió a quedar en el centro de la escena en Arabia Saudita, aunque esta vez no solamente por sus goles. El astro portugués protagonizó un nuevo episodio polémico durante la victoria de Al Nassr frente a Al Shabab, luego de reaccionar de manera provocadora ante los hinchas rivales que comenzaron a cantar el nombre de Lionel Messi mientras el partido se encontraba detenido.
La situación ocurrió en medio del encuentro disputado en Riad. Desde las tribunas locales comenzaron a bajar los clásicos cánticos de “¡Messi, Messi!”, una escena que se volvió habitual en muchos estadios donde juega Cristiano desde su llegada al fútbol saudí. En un primer momento, el delantero respondió de forma irónica realizando movimientos similares a los de un director de orquesta, como si acompañara el ritmo de los cánticos de la hinchada rival.
Sin embargo, la tensión aumentó segundos después. Molesto por la provocación, el portugués realizó un gesto obsceno hacia la tribuna al llevarse la mano a la zona pélvica, simulando una molestia física. Las cámaras captaron inmediatamente la secuencia y las imágenes comenzaron a viralizarse rápidamente en redes sociales, generando una ola de críticas por el comportamiento del futbolista de 39 años.
El episodio no pasó inadvertido ni siquiera dentro del campo de juego. Un futbolista de Al Shabab se acercó rápidamente a Cristiano para intentar calmarlo y evitar que el cruce con los hinchas escalara todavía más. La situación, de todos modos, volvió a poner al portugués bajo la lupa de las autoridades de la liga saudí, que ya analizaron otras conductas similares protagonizadas por el delantero en el pasado.
Más allá del escándalo, en el plano estrictamente deportivo la noche terminó siendo positiva para Al Nassr. El equipo se impuso por 4-2 y dio un paso importante en la pelea por el campeonato. Cristiano volvió a ser determinante en ataque y colaboró en una victoria que también tuvo como gran figura a Joao Félix, autor de un triplete.
Además, el ex Real Madrid y Manchester United alcanzó una nueva cifra histórica en su carrera. Con su gol ante Al Shabab llegó a los 100 tantos en el fútbol árabe y elevó su impresionante registro personal a 971 goles oficiales como profesional. Una marca que lo mantiene entre los máximos goleadores de todos los tiempos y que continúa alimentando su legado dentro del fútbol mundial.
Sin embargo, la polémica volvió a instalar el debate sobre sus reacciones frente a las provocaciones relacionadas con Messi. La rivalidad entre ambos marcó una era en el fútbol europeo y parece seguir vigente incluso lejos de España. En Arabia, los fanáticos rivales utilizan frecuentemente el nombre del capitán argentino para intentar sacar de eje emocional al portugués, algo que en varias ocasiones terminó generando respuestas cargadas de tensión.
Con la victoria, Al Nassr amplió a cinco puntos la diferencia sobre Al Hilal cuando restan apenas nueve unidades en disputa. El equipo podría consagrarse campeón en la próxima jornada, precisamente en un duelo directo ante su escolta. Mientras tanto, el comportamiento de CR7 será evaluado por las autoridades saudíes, que podrían tomar medidas disciplinarias por el gesto realizado hacia la tribuna.
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