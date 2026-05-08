El Gobierno suspende las clases durante el Mundial 2026 por el tráfico y las extremas temperaturas

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El impacto del Mundial y la SEP en el calendario

Esta medida responde a una combinación de factores logísticos y climáticos que coincidirán en junio de 2026. Por un lado, el país se prepara para recibir la Copa del Mundo con sedes en Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México. Ante la complejidad vial esperada, las autoridades optaron por liberar la carga de transporte público y evitar aglomeraciones en los puntos focales de las grandes metrópolis.