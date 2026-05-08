El Gobierno suspende las clases durante el Mundial 2026 por el tráfico y las extremas temperaturas
La Secretaría de Educación Pública (SEP) adelantó un mes el fin del ciclo escolar 2025-2026 por la logística del Mundial 2026. Conocé las nuevas fechas.
En un movimiento sin precedentes, la SEP de México ha anunciado una reconfiguración total del calendario escolar vigente por el Mundial 2026. El titular Mario Delgado confirmó que las clases concluirán un mes antes de lo programado para garantizar la seguridad y movilidad de los estudiantes mexicanos ante el inminente flujo de visitantes.
El impacto del Mundial y la SEP en el calendario
Esta medida responde a una combinación de factores logísticos y climáticos que coincidirán en junio de 2026. Por un lado, el país se prepara para recibir la Copa del Mundo con sedes en Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México. Ante la complejidad vial esperada, las autoridades optaron por liberar la carga de transporte público y evitar aglomeraciones en los puntos focales de las grandes metrópolis.
Aunado al evento deportivo, se prevé una “extraordinaria ola de calor” para los meses de junio y julio que representa un riesgo para la salud del alumnado. Con este ajuste, el Gobierno busca proteger a los menores de las temperaturas extremas mientras se asegura el cumplimiento del plan de estudios mediante una redistribución de las labores académicas durante los meses previos.
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Fechas clave del cierre escolar 2026 en México
Para evitar confusiones entre padres de familia y docentes, la autoridad educativa presentó el listado oficial con las fechas definitivas de salida y regreso a las aulas. El ciclo lectivo actual finalizará formalmente el 5 de junio, dando inicio a las vacaciones de verano, mientras que las labores administrativas en los planteles concluirán el 12 de junio.
El regreso a la actividad para los docentes está pautado para el 10 de agosto bajo el esquema del Consejo Técnico Escolar. Posteriormente, entre el 17 y el 28 de agosto, se dedicarán dos semanas oficiales al reforzamiento de aprendizajes y regularización de alumnos, dejando el inicio oficial del Ciclo Escolar 2026-2027 para el lunes 31 de agosto.
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