Banfield vs. Tigre, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV
El Taladro afronta un partido decisivo en el Florencio Sola, donde buscará sumar para alejarse de la pelea por la permanencia.
Banfield jugará esta tarde desde las 19 en el estadio Florencio Sola frente a Tigre, en un cruce de la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 que tiene a ambos equipos con realidades muy distintas. El Taladro está urgido de puntos para no complicar aún más su situación en la tabla de los promedios, mientras que el Matador, sin presiones inmediatas, mantiene cierta atención sobre esa misma tabla aunque con un margen mayor de tranquilidad.
El conjunto dirigido por Pedro Troglio viene de sufrir un duro revés en La Bombonera, donde cayó por 2-0 ante Boca. Ese resultado acentuó la preocupación de los hinchas, ya que más allá de no encontrarse todavía en puestos de descenso directo, la campaña lo mantiene en un terreno inestable.
Con dos triunfos, un empate y tres derrotas, el equipo del sur del Gran Buenos Aires necesita con urgencia sumar de local para cortar la racha negativa y no seguir perdiendo terreno en la lucha por permanecer en la máxima categoría.
Por su parte, el Matador atraviesa un presente más sereno. El equipo de Diego Dabove consiguió buenos resultados en el primer semestre del año y eso le da margen en la tabla anual, aunque la de los promedios lo obliga a no relajarse. En su última presentación, igualó 1-1 frente a Independiente Rivadavia, en Victoria, en un encuentro marcado por la polémica tras un penal sancionado en los minutos finales.
Hasta el momento, acumula dos victorias, dos empates y dos derrotas, una campaña equilibrada pero que todavía no lo consolida del todo.
El partido se presenta como una oportunidad crucial para el local, que necesita reencontrarse con la confianza de su gente y sumar puntos vitales en la pelea por la permanencia. Para la visita, en cambio, es la posibilidad de mantenerse en una línea competitiva sin perder de vista el futuro.
Banfield vs. Tigre: probables formaciones
- Banfield: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Pedro Troglio.
- Tigre: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Diego Dabove.
Banfield vs. Tigre: otros datos
- Hora: 19.00.
- Estadio: Florencio Sola, Banfield.
- Árbitro: Yael Falcón Pérez.
- VAR: Fernando Espinoza.
- TV: ESPN Premium.
