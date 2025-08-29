Banfield vs. Tigre, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV

Banfield jugará esta tarde desde las 19 en el estadio Florencio Sola frente a Tigre, en un cruce de la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 que tiene a ambos equipos con realidades muy distintas. El Taladro está urgido de puntos para no complicar aún más su situación en la tabla de los promedios, mientras que el Matador, sin presiones inmediatas, mantiene cierta atención sobre esa misma tabla aunque con un margen mayor de tranquilidad.