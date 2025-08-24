Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Boca vs. Banfield por el Torneo Clausura
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Boca vs. Banfield por el Torneo Clausura 2025.
Este domingo, desde las 18:15, Boca recibe a Banfield en La Bombonera por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025, buscando afianzar su buen momento tras la contundente victoria 3-0 en Mendoza ante Independiente Rivadavia. El árbitro del encuentro será Nicolás Lamolina.
Tras romper una racha de doce partidos sin ganar, Boca quiere consolidar la confianza. El técnico Miguel Ángel Russo planea mantener el esquema 4-4-2 y a los mismos jugadores que consiguieron la primera victoria del semestre. En la tabla de la Zona A, el equipo se encuentra décimo, a solo un punto de distancia de la clasificación. A pesar de su posición en la zona, el Xeneize ya ha logrado reingresar a la zona de clasificación para la próxima Copa Libertadores en la tabla anual.
Dirigido por Pedro Troglio, el Taladro se ubica noveno en la misma zona, con apenas un punto más que Boca. El equipo viene de una épica remontada, venciendo 3-2 a Estudiantes después de ir perdiendo 0-2 en solo diez minutos. Los goles fueron de Rodrigo Auzmendi, Lautaro Ríos y Martín Río.
A pesar de su posición en la zona, el panorama en la tabla anual es más complicado. Banfield ocupa el puesto 25 de 30 equipos, con solo tres puntos de ventaja sobre la zona de descenso. En este momento, Talleres y Aldosivi jugarían un desempate para evitar la pérdida de categoría, mientras que San Martín de San Juan descendería directamente.
Formaciones de Boca vs. Banfield
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios o Alan Velasco; Miguel Merentiel, Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.
Banfield: Facundo Sanguinetti; Juan Martín Iribarren, Sergio Vittor, Alexis Maldonado, Ignacio Abraham; Lisandro Piñero, Santiago Esquivel, Martín Río, Gonzalo Ríos; Mauro Méndez, Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.
Cómo ver en vivo Boca vs. Banfield
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario