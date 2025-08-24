Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Boca vs. Banfield por el Torneo Clausura

Tras romper una racha de doce partidos sin ganar, Boca quiere consolidar la confianza. El técnico Miguel Ángel Russo planea mantener el esquema 4-4-2 y a los mismos jugadores que consiguieron la primera victoria del semestre. En la tabla de la Zona A, el equipo se encuentra décimo, a solo un punto de distancia de la clasificación. A pesar de su posición en la zona, el Xeneize ya ha logrado reingresar a la zona de clasificación para la próxima Copa Libertadores en la tabla anual.