Copa Argentina: otra vez con Franco Armani como héroe, River eliminó a Unión por penales y avanzó a cuartos

El equipo de Gallardo logra así mantener la pelea en todos los torneos que disputa. Ya está instalado en los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde chocará con Palmeiras, y lidera la Zona B del Torneo Clausura, aunque el reciente empate frente a Lanús dejó algunas dudas en cuanto a rendimiento.

En el certamen federal, la institución riverplatense superó en fases anteriores a Ciudad de Bolívar y a San Martín de Tucumán, y ahora tuvo por primera vez enfrente a un rival de Primera División. Se viene Racing, con todo el morbo por la salida de Maxi Salas y con Marcos Rojo, ex Boca, defendiendo la camiseta de la "Academia".

River vs. Unión: probables formaciones

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodriguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Carol Madelón.

River vs. Unión: otros datos

Hora: 21.15.

21.15. Estadio: Malvinas Argentinas.

Malvinas Argentinas. Árbitro: Andrés Gariano.

Andrés Gariano. TV: TyC Sports.