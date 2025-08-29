Copa Argentina: otra vez con Franco Armani como héroe, River eliminó a Unión por penales y avanzó a cuartos
El equipo de Marcelo Gallardo igualó 0-0 con los santafesinos en Mendoza, y avanzó de instancia, donde enfrentará a Racing.
En el marco de los octavos de final de la Copa Argentina, y como hace una semana con Libertad, River sufrió ante Unión de Santa Fe, igualó 0-0 y se impuso 4-2 en los penales otra vez con Franco Armani como figura, para avanzar a los cuartos de final, donde ya esperaba Racing para el clásico.
En el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, el "Millonario" mejoró respecto a la clasificación con Libertad y tuvo varias ocasiones para ganarlo, aunque también pudo perderlo con alguna contra del "Tatengue", en especial en lo que fue un final vibrante.
Si bien no fue un gran partido del conjunto de Marcelo Gallardo, fue lo suficiente como para convertir en figura de los 90 al arquero rival.
Sin diferencias en el tiempo reglamentario, la definición se trasladó a los disparos desde el punto del penal, donde Armani tapó dos, para darle la clasificación a River, más allá de que Lucas Martínez Quarta malogró el suyo. El gol que cerró la tanda fue el de Gonzalo Montiel.
El equipo de Gallardo logra así mantener la pelea en todos los torneos que disputa. Ya está instalado en los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde chocará con Palmeiras, y lidera la Zona B del Torneo Clausura, aunque el reciente empate frente a Lanús dejó algunas dudas en cuanto a rendimiento.
En el certamen federal, la institución riverplatense superó en fases anteriores a Ciudad de Bolívar y a San Martín de Tucumán, y ahora tuvo por primera vez enfrente a un rival de Primera División. Se viene Racing, con todo el morbo por la salida de Maxi Salas y con Marcos Rojo, ex Boca, defendiendo la camiseta de la "Academia".
River vs. Unión: probables formaciones
- River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
- Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodriguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Carol Madelón.
River vs. Unión: otros datos
- Hora: 21.15.
- Estadio: Malvinas Argentinas.
- Árbitro: Andrés Gariano.
- TV: TyC Sports.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario