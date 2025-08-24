Boca le ganó 2-0 a Banfield y se acerca a la cima de la Zona A del Clausura 2025

Con esta victoria, el Xeneize llegó a nueve puntos en el campeonato y se acomodó en la tabla, quedando a solo dos unidades de Barracas Central, que continúa como único puntero del grupo. Por su parte, el Taladro no logró hacer pie en el segundo tiempo y se quedó con siete puntos, en mitad de tabla, con la necesidad de recuperar terreno en las próximas jornadas si quiere meterse en la pelea por la clasificación.