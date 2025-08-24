Boca le ganó 2-0 a Banfield y se acerca a la cima de la Zona A del Clausura 2025
Con goles de Miguel Merentiel y Edinson Cavani, el Xeneize se impuso en La Bombonera y quedó a dos puntos de Barracas Central, único líder.
Boca superó este domingo por 2-0 a Banfield en La Bombonera, en un duelo correspondiente a la sexta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025. Los goles del conjunto dirigido por Miguel Ángel Russo fueron convertidos por Miguel Merentiel y Edinson Cavani, quienes marcaron en momentos claves del encuentro.
Con esta victoria, el Xeneize llegó a nueve puntos en el campeonato y se acomodó en la tabla, quedando a solo dos unidades de Barracas Central, que continúa como único puntero del grupo. Por su parte, el Taladro no logró hacer pie en el segundo tiempo y se quedó con siete puntos, en mitad de tabla, con la necesidad de recuperar terreno en las próximas jornadas si quiere meterse en la pelea por la clasificación.
Miguel Merentiel apareció dentro del área y abrió el marcador en La Bombonera:
Edinson Cavani estiró la ventaja para el Xeneize:
Formaciones de Boca vs. Banfield
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios o Alan Velasco; Miguel Merentiel, Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.
Banfield: Facundo Sanguinetti; Juan Martín Iribarren, Sergio Vittor, Alexis Maldonado, Ignacio Abraham; Lisandro Piñero, Santiago Esquivel, Martín Río, Gonzalo Ríos; Mauro Méndez, Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.
Boca vs. Banfield: datos del partido
- Hora: 18.15
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Nicolás Lamolina
- Estadio: La Bombonera
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario