La decisión que tomó Russo con el plantel de Boca tras la victoria ante Banfield en casa
El Xeneize logró su segunda victoria seguida y el técnico decidió darle un día libre a sus jugadores antes de encarar una nueva semana de entrenamientos.
La victoria de Boca sobre Banfield por 2 a 0 por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025 no solo significó cortar la mala racha que lo había hundido en su peor momento histórico, sino también un alivio que permitió a Miguel Ángel Russo tomar una decisión diferente en la planificación semanal.
El experimentado entrenador resolvió otorgarle al plantel un día libre luego del triunfo en la Bombonera, como reconocimiento al esfuerzo y a los resultados obtenidos en los últimos compromisos. El conjunto azul y oro, que venía de vencer también en la fecha anterior, se reacomodó en la tabla del Torneo Clausura y volvió a meterse en la pelea por la clasificación a la Copa Libertadores 2026.
Los goles de Miguel Merentiel y Edinson Cavani le dieron aire a un equipo que estaba bajo presión, y contaron con la participación determinante de Leandro Paredes, figura indiscutida de la noche. El mediocampista, con su jerarquía, intervino directamente en ambas conquistas y se llevó los elogios del propio Russo.
Con este panorama, el cuerpo técnico decidió licenciar al plantel durante la jornada del lunes, para que los futbolistas puedan compartir tiempo con sus familias y despejarse antes de retomar la rutina. El regreso a las prácticas está previsto para el martes por la tarde en el predio de Ezeiza, con la mirada puesta en el duelo frente a Aldosivi por la séptima fecha.
Posteriormente, el club de la Ribera afrontará un parate de dos semanas debido a las Eliminatorias Sudamericanas, lo que podría darle nuevos descansos a los jugadores.
En la conferencia posterior al partido, Russo se mostró conforme con la respuesta de sus dirigidos. “Era un resultado que necesitábamos todos. El equipo está comprometido y trabajando bien en la semana. Hay mucho diálogo, y eso ayuda”, aseguró el DT.
Además, no escatimó en elogios hacia Paredes: “Es distinto. Tiene una categoría enorme. Para mí es uno de los mejores futbolistas que dirigí en toda mi carrera y un verdadero líder dentro del grupo”.
