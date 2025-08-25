La decisión que tomó Russo con el plantel de Boca tras la victoria ante Banfield en casa

En la conferencia posterior al partido, Russo se mostró conforme con la respuesta de sus dirigidos. “Era un resultado que necesitábamos todos. El equipo está comprometido y trabajando bien en la semana. Hay mucho diálogo, y eso ayuda”, aseguró el DT.

Además, no escatimó en elogios hacia Paredes: “Es distinto. Tiene una categoría enorme. Para mí es uno de los mejores futbolistas que dirigí en toda mi carrera y un verdadero líder dentro del grupo”.