Un hincha de Independiente reveló que tuvo que abandonar Chile por amenazas

A más de una semana de los violentos episodios en Avellaneda durante el cruce de Copa Sudamericana 2025 entre Independiente y Universidad de Chile, comienzan a conocerse historias que reflejan la gravedad del escándalo. Maxi, un hincha del Rojo que residía en Chile, relató que él y su familia tuvieron que abandonar el país de manera precipitada debido a las amenazas que recibió después de los incidentes.