Un hincha de Independiente reveló que tuvo que abandonar Chile por amenazas
Maxi, simpatizante del Rojo, contó que debió escapar junto a su familia tras recibir mensajes intimidantes con datos de su hijo y denunció haber perdido trabajo.
A más de una semana de los violentos episodios en Avellaneda durante el cruce de Copa Sudamericana 2025 entre Independiente y Universidad de Chile, comienzan a conocerse historias que reflejan la gravedad del escándalo. Maxi, un hincha del Rojo que residía en Chile, relató que él y su familia tuvieron que abandonar el país de manera precipitada debido a las amenazas que recibió después de los incidentes.
En diálogo con el programa partidario “De la cuna al infierno”, el simpatizante explicó: “Cuando nos mandaron amenazas sobre mi hijo nos fuimos escondidos de Chile a vivir a Argentina. Teníamos un buen trabajo y tuvimos que dejar todo”. La situación se volvió insostenible al recibir mensajes privados en redes sociales con datos precisos sobre su vida familiar: “Lo que más nos asustó fue que sepan cosas de mi hijo”.
Maxi detalló que primero se refugiaron en Mendoza y que ahora planean instalarse en Santa Fe para buscar nuevas oportunidades laborales. “Tengo muchos amigos de la U que me escribieron para pedirme disculpas, pero sea verdad o mentira la amenaza, si sos papá sabés que no vas a arriesgar a un hijo”, expresó con crudeza.
Qué se sabe de la sanción de Conmebol para Independiente tras los incidentes entre hinchas
Mientras tanto, la causa judicial en Argentina sigue abierta. Aunque más de 100 hinchas chilenos fueron detenidos en las horas posteriores a la barbarie en el Libertadores de América, todos fueron liberados, y hasta el momento no hay barras identificados que hayan sido puestos a disposición de la Justicia. La Policía realizó al menos nueve allanamientos, pero no pudo dar con los responsables de los ataques.
En paralelo, Independiente espera la sanción oficial de la Conmebol, que se conocerá en los primeros días de septiembre y que podría incluir duras penas para el club. La violencia, las amenazas y el exilio de hinchas marcan un capítulo negro que vuelve a poner en la mira la seguridad en el fútbol sudamericano y la connivencia con las barras bravas.
