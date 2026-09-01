Barcelona desistió de Julián Álvarez y oficializó a Gabriel Jesús: usará la camiseta número 9

“En toda mi vida he jugado en las tres o cuatro posiciones de la cancha. Soy así. Puedo jugar fuera y dentro”, explicó durante su presentación. El atacante también dejó claro que está dispuesto a realizar el esfuerzo necesario para adaptarse rápidamente a su nuevo equipo. “Voy a darlo todo. Voy a ayudar a mis compañeros con mis goles, asistencias y defendiendo. Yo soy así, doy el alma”, aseguró.

Welcome to Barça, Gabriel Jesus! pic.twitter.com/SXAI4VzZnH — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2026

El brasileño aceptó bajar su salario para llegar al Barcelona

Uno de los aspectos destacados de la negociación fue el esfuerzo económico que realizó para concretar su llegada al club catalán. El propio futbolista reconoció durante la conferencia de prensa que decidió reducir sus ingresos para poder cumplir uno de sus objetivos profesionales. “He rebajado mi salario para poder estar aquí y cumplir un sueño”, afirmó.

La llegada al Barcelona representa además una oportunidad para relanzar una carrera que en los últimos tiempos estuvo condicionada por problemas físicos y por una menor participación en el Arsenal. El brasileño había perdido protagonismo en el conjunto inglés y consideró que el cambio de escenario podía ser positivo.

También recordó que anteriormente había existido interés del Barcelona por contratarlo. “No me molesta que digan que soy otro plan... me ofende que digan que soy un mal tío. Me molesta no jugar. Tengo una oportunidad real de estar en el Barsa. La tuve hace unos años y la vida me llevó a otro camino. Pero ahora es un sueño. Voy a hacerlo lo mejor”, expresó.

Su paso por Arsenal y el antecedente de la lesión

Gabriel Jesús llegó al Arsenal en julio de 2022 procedente del Manchester City. Durante su etapa en los Gunners disputó 123 partidos y marcó 32 goles, aunque su recorrido en Londres también estuvo atravesado por una grave lesión.

En enero de 2025 sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y permaneció varios meses alejado de las canchas. Ahora, antes de comenzar su nueva experiencia en España, aseguró que ese problema quedó atrás. “Los problemas de la rodilla son pasado. Me he recuperado bien y estoy preparado para dar lo mejor”, sostuvo.

Antes de llegar al fútbol inglés, el brasileño había comenzado su carrera profesional en Palmeiras. Allí debutó con el primer equipo en 2015 y consiguió títulos importantes antes de dar el salto a Europa.

En enero de 2017 llegó al Manchester City para ponerse bajo las órdenes de Pep Guardiola. En el conjunto inglés disputó 236 encuentros, convirtió 95 goles y conquistó cuatro Premier League. Ahora, después de su paso por Inglaterra, inicia su primera experiencia en el fútbol español.