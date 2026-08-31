Alarma por Julián Álvarez en Atlético de Madrid: presentó un certificado médico y no entrena

La incertidumbre rodea el presente de Julián Álvarez en el Atlético Madrid y las alarmas se encendieron de manera inmediata en las últimas horas. El atacante de la Selección Argentina no se presentó a entrenar por tercera jornada consecutiva y justificó sus ausencias mediante la entrega de un certificado médico que detalla un delicado cuadro de salud, un hecho que trastoca los planes del cuerpo técnico liderado por Diego Simeone que ya comenzó la temporada sin poder contar al 100% con el campeón del mundo que busca una salida.