Alarma por Julián Álvarez en Atlético de Madrid: presentó un certificado médico y no entrena
El delantero de la Selección Argentina faltó a las prácticas por tercera vez consecutiva debido a un diagnóstico complejo, en medio de tensiones con el club.
La incertidumbre rodea el presente de Julián Álvarez en el Atlético Madrid y las alarmas se encendieron de manera inmediata en las últimas horas. El atacante de la Selección Argentina no se presentó a entrenar por tercera jornada consecutiva y justificó sus ausencias mediante la entrega de un certificado médico que detalla un delicado cuadro de salud, un hecho que trastoca los planes del cuerpo técnico liderado por Diego Simeone que ya comenzó la temporada sin poder contar al 100% con el campeón del mundo que busca una salida.
La filtración del diagnóstico generó un fuerte hermetismo en la institución colchonera. A la espera de un parte oficial por parte del departamento médico, los profesionales del club analizan realizarle estudios de alta complejidad para monitorear su evolución y determinar los pasos a seguir. La prioridad absoluta de la dirigencia es resguardar la integridad del futbolista cordobés antes de evaluar los plazos para su eventual regreso a la actividad oficial.
Julián Álvarez, el Atlético de Madrid y la polémica por el pase frustrado a Barcelona
Esta situación médica se da en un contexto atravesado por constantes rumores sobre su futuro profesional. En las últimas semanas, diversos gestos del jugador fueron interpretados por los fanáticos en el Metropolitano como muestras de incomodidad, alimentados por declaraciones en las que el propio futbolista reconoció estar a la espera de una propuesta formal del Barcelona para continuar su carrera en el conjunto catalán.
El cuadro de salud actual altera de lleno la planificación deportiva de la entidad madrileña, que contaba con el delantero como una pieza clave para el esquema titular. Con la atención de la prensa deportiva puesta en la evolución del atacante, en los próximos días las miradas estarán centradas en la comunicación institucional del club para conocer detalles concretos sobre su estado físico y definir su continuidad futbolística.
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