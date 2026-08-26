Atento Barcelona: la tajante respuesta de Atlético Madrid por Julián Álvarez

El mercado de pases en Europa no da tregua y el futuro de Julián Álvarez se convirtió en una verdadera novela con tintes dramáticos a menos de una semana para el cierre de la ventana de transferencias. Cuando parecía que las posturas estaban marcadas, Joan Laporta encendió la mecha al confirmar que la oferta del Barcelona sigue en pie y al deslizar que el delantero cordobés tendría intenciones de mudar sus goles al Camp Nou.