Atento Barcelona: la tajante respuesta de Atlético Madrid por Julián Álvarez
El presidente blaugrana ratificó la oferta y aseguró que la Araña quiere jugar en Cataluña, pero en el Colchonero explotaron y cerraron la puerta de manera drástica.
El mercado de pases en Europa no da tregua y el futuro de Julián Álvarez se convirtió en una verdadera novela con tintes dramáticos a menos de una semana para el cierre de la ventana de transferencias. Cuando parecía que las posturas estaban marcadas, Joan Laporta encendió la mecha al confirmar que la oferta del Barcelona sigue en pie y al deslizar que el delantero cordobés tendría intenciones de mudar sus goles al Camp Nou.
Sin embargo, la reacción en la capital española no tardó en llegar y fue categórica: el Atlético Madrid no piensa negociar bajo ningún concepto. La bomba estalló tras las declaraciones difundidas por la propia institución catalana, donde su presidente ratificó los contactos formales con Miguel Ángel Gil Marín.
Según el mandatario blaugrana, el interés del DT por el atacante de Calchín es total y la propuesta económica sigue firme a la espera de que el Aleti consiga un reemplazante. Para colmo, Laporta agregó que recibieron información sobre supuestas charlas de los madrileños con otros clubes, lo que impulsó al Barça a mantener la presión para evitar que el campeón del mundo termine en otro destino.
La respuesta tajante de Atlético de Madrid al Barcelona por Julián Álvarez
La respuesta desde los pasillos del Cívitas Metropolitano no se hizo esperar y rozó el escándalo. Con el atacante ausente en la última práctica por una supuesta indisposición física, la cúpula colchonera decidió plantarle un freno institucional al relato catalán.
Fuentes autorizadas del club aseguraron que hay un "0% de posibilidades" de vender a su figura al conjunto culé y criticaron duramente tanto al entorno del jugador como a la dirigencia rival por el desgaste generado en los últimos meses. En Madrid consideran que se montó una campaña marcada por "mentiras y medias verdades" que terminó perjudicando económica y socialmente a la entidad rojiblanca.
En un fuerte descargo, desde el Colchonero sentenciaron que la discusión ya trascendió lo financiero para convertirse en una cuestión de dignidad. Con las cartas sobre la mesa y los plazos apretando, el conflicto promete sumar nuevos capítulos antes de que baje el telón del libro de pases.
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