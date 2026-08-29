La estrategia legal que podría usar Julián Álvarez para dejar el Atlético de Madrid
El delantero argentino tendría una alternativa jurídica para romper su vínculo con el equipo español y acercarse al Barcelona.
El futuro de Julián Álvarez sumó un nuevo capítulo y esta vez la posibilidad de una salida no pasaría por una negociación entre clubes. Ante la postura del Atlético de Madrid de no facilitar su transferencia al Barcelona, el delantero podría recurrir a una herramienta contemplada por la legislación española.
La alternativa está en el artículo 16 del Real Decreto 1006/1985, que regula los contratos de los deportistas profesionales. La normativa permite que un futbolista pueda finalizar unilateralmente su vínculo y establece que, si no existe un acuerdo sobre la compensación, será la Justicia laboral la encargada de determinarla.
El punto clave es que la eventual indemnización no necesariamente tendría que coincidir con la cláusula de rescisión de 500 millones de euros que figura en el contrato de Julián. Para establecer el monto se contemplan factores como el perjuicio provocado al club, las circunstancias deportivas y los motivos de la ruptura.
De esta manera, el argentino tendría una vía para intentar salir del Atlético aun cuando la institución madrileña se niegue a negociar con Barcelona. El mecanismo, sin embargo, podría derivar en una disputa judicial y no representa una salida automática ni gratuita.
El escenario genera expectativa porque, de concretarse la rescisión, Julián quedaría en condiciones de negociar su llegada al Barcelona, aunque todavía deberían resolverse las consecuencias económicas de su salida del Atlético.
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