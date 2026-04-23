Barcelona llevó calma: qué dice el parte médico oficial por la lesión de Lamine Yamal
El club catalán confirmó la lesión del joven talento español, aunque transmitió tranquilidad al asegurar que podrá recuperarse a tiempo para la Copa del Mundo.
La preocupación se instaló rápidamente en España cuando Lamine Yamal cayó al césped tras convertir un penal en el triunfo de Barcelona frente a Celta de Vigo. La escena, tan sorpresiva como inquietante, encendió todas las alarmas pensando en el Mundial 2026 que se aproxima. Sin embargo, horas después, el club blaugrana emitió un parte médico que llevó algo de alivio.
El extremo de apenas 18 años sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, según confirmaron los estudios realizados tras el partido. A través de sus canales oficiales, la institución catalana detalló el diagnóstico y el plan a seguir para su recuperación: “Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Lamine Yamal tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda”.
El comunicado también dejó en claro que el futbolista no volverá a jugar en lo que resta de la temporada. Con el equipo ya sin chances en la Champions League y con una ventaja considerable en LaLiga, el cuerpo técnico deberá optar por no arriesgarlo en los compromisos finales, priorizando su recuperación completa.
Lamine Yamal, lesionado pero llega al Mundial 2026 con España
En ese sentido, el mensaje más tranquilizador llegó al final del parte médico, donde se proyecta su regreso pensando en la máxima cita internacional. “El jugador seguirá un tratamiento conservador. Lamine Yamal se perderá lo que resta de la temporada y está previsto que esté disponible para la disputa del Mundial”, informaron desde el club.
La decisión responde también a la exigencia que venía acumulando el joven delantero. En una temporada extensa y de alta competencia, Yamal disputó 45 encuentros, convirtió 24 goles y aportó seis asistencias, sumando más de 3700 minutos en cancha. Un desgaste considerable para un futbolista en pleno desarrollo, que ya había sufrido molestias físicas meses atrás.
Ahora, su evolución será seguida de cerca no solo por el cuerpo técnico del Barcelona, sino también por el seleccionado español. El entrenador Luis de la Fuente lo considera una pieza clave dentro del equipo y espera poder contar con él en plenitud para el Mundial. De esta manera, aunque la noticia inicial generó preocupación, el panorama actual permite cierto optimismo. Yamal deberá enfocarse en su recuperación, con el objetivo de llegar en las mejores condiciones posibles a la cita mundialista.
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