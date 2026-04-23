Barcelona llevó calma: qué dice el parte médico oficial por la lesión de Lamine Yamal

La decisión responde también a la exigencia que venía acumulando el joven delantero. En una temporada extensa y de alta competencia, Yamal disputó 45 encuentros, convirtió 24 goles y aportó seis asistencias, sumando más de 3700 minutos en cancha. Un desgaste considerable para un futbolista en pleno desarrollo, que ya había sufrido molestias físicas meses atrás.

Ahora, su evolución será seguida de cerca no solo por el cuerpo técnico del Barcelona, sino también por el seleccionado español. El entrenador Luis de la Fuente lo considera una pieza clave dentro del equipo y espera poder contar con él en plenitud para el Mundial. De esta manera, aunque la noticia inicial generó preocupación, el panorama actual permite cierto optimismo. Yamal deberá enfocarse en su recuperación, con el objetivo de llegar en las mejores condiciones posibles a la cita mundialista.