Alexander Zverev venció a Flavio Cobolli y conquistó su primer título de Grand Slam en Roland Garros
Alexander Zverev derrotó a Flavio Cobolli en cinco sets y se consagró campeón de Roland Garros 2026, logrando el primer Grand Slam de su carrera.
Pocos imaginaban al inicio del torneo que la final de Roland Garros 2026 tendría como protagonistas a Alexander Zverev y Flavio Cobolli. Sin embargo, una edición marcada por resultados inesperados abrió el camino para ambos tenistas en París.
La ausencia de Carlos Alcaraz y la temprana eliminación de Jannik Sinner en la segunda ronda modificaron por completo el cuadro masculino y permitieron que el alemán encontrara una oportunidad inmejorable para ir en busca de su primer Major. En una Philippe Chatrier colmada de espectadores, Zverev derrotó a Cobolli por 6/1, 4/6, 6/4, 6/7 y 6/1 para quedarse con la Copa de los Mosqueteros y romper una barrera que lo había acompañado durante gran parte de su carrera.
La consagración de Zverev en Roland Garros
El alemán llegó a París como uno de los jugadores más regulares del circuito, pero con una deuda pendiente en los torneos de Grand Slam. Habitual integrante del Top 10, había disputado tres finales sin poder quedarse con el título.
En la definición, Zverev mostró autoridad desde el inicio. Aprovechó los nervios de Cobolli, que afrontaba su primera final de Grand Slam, y dominó el primer set con claridad para imponerse por 6/1. La reacción del italiano llegó en la segunda manga. Con mayor confianza y soltura, elevó su nivel de juego y logró equilibrar el desarrollo del partido para quedarse con el parcial por 6/4.
En el tercer set volvió a imponerse la consistencia del alemán. Mejoró tanto en defensa como en ataque, jugó con agresividad y encontró respuestas en los momentos decisivos para tomar nuevamente la ventaja en el marcador con un 6/4.
El cuarto capítulo fue uno de los más intensos de la final. Cobolli logró quebrar el servicio de su rival y parecía encaminarse hacia una definición favorable, pero Zverev recuperó rápidamente la desventaja y llevó el desenlace al tie break. En ese desempate, el italiano mostró personalidad y se impuso por 7/6 para forzar un quinto set que mantenía la incertidumbre sobre el campeón. Sin embargo, en el parcial decisivo apareció la mejor versión de Zverev. Mientras Cobolli aprovechó la pausa para cambiarse en el vestuario, el alemán permaneció en la cancha y dejó en claro que conservaba intacta la energía para afrontar el cierre.
Desde los primeros juegos tomó el control absoluto del encuentro, consiguió dos quiebres de servicio y administró la ventaja sin sobresaltos. Con un contundente 6/1, selló la victoria y celebró el primer Grand Slam de su carrera. Tras años de protagonismo en el circuito y varios intentos frustrados en las grandes citas, Zverev finalmente logró conquistar Roland Garros y sumó el título más importante de su trayectoria profesional.
Las finales de Grand Slam de Zverev
- US Open 2020: caída ante Dominic Thiem por 6-2, 6-4, 4-6, 3-6, 6-7(6)
- Roland Garros 2024: caída ante Carlos Alcaraz por 3-6, 6-2, 7-5, 1-6, 2-6
- Australian Open 2025: caída ante Jannik Sinner por 3-6, 6-7(4), 3-6
- Roland Garros 2026: victoria ante Flavio Cobolli por 6/1, 4/6, 6/4, 6/7 y 6/1.
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