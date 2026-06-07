Alexander Zverev venció a Flavio Cobolli y conquistó su primer título de Grand Slam en Roland Garros

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNtenis/status/2063678965890375776?s=20&partner=&hide_thread=false ¡ALEXANDER ZVEREV VENCIÓ A COBOLLI Y ES EL CAMPEÓN DE ROLAND GARROS 2026!



Mirá #RolandGarros en el Plan Premium de #DisneyPlus. pic.twitter.com/MX32rQsuBo — ESPN Tenis (@ESPNtenis) June 7, 2026

El cuarto capítulo fue uno de los más intensos de la final. Cobolli logró quebrar el servicio de su rival y parecía encaminarse hacia una definición favorable, pero Zverev recuperó rápidamente la desventaja y llevó el desenlace al tie break. En ese desempate, el italiano mostró personalidad y se impuso por 7/6 para forzar un quinto set que mantenía la incertidumbre sobre el campeón. Sin embargo, en el parcial decisivo apareció la mejor versión de Zverev. Mientras Cobolli aprovechó la pausa para cambiarse en el vestuario, el alemán permaneció en la cancha y dejó en claro que conservaba intacta la energía para afrontar el cierre.

Desde los primeros juegos tomó el control absoluto del encuentro, consiguió dos quiebres de servicio y administró la ventaja sin sobresaltos. Con un contundente 6/1, selló la victoria y celebró el primer Grand Slam de su carrera. Tras años de protagonismo en el circuito y varios intentos frustrados en las grandes citas, Zverev finalmente logró conquistar Roland Garros y sumó el título más importante de su trayectoria profesional.

Las finales de Grand Slam de Zverev