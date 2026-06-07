Alerta mundial: Christian Eriksen volvió a desplomarse en pleno partido de Dinamarca
A días del Mundial 2026, el futbolista de 34 años volvió a sufrir un colapso como le había ocurrido en la Eurocopa 2021.
El fantasma de la Eurocopa 2021 volvió a sobrevolar el mundo del fútbol. El mediocampista danés Christian Eriksen de 34 años, actual futbolista del Wolfsburgo, conmocionó a todos al caer inconsciente sobre el césped durante el segundo tiempo del amistoso internacional entre Dinamarca y Ucrania, preparatorio para el Mundial 2026.
Afortunadamente, a diferencia del trágico episodio sufrido hace cinco años ante Finlandia, el futbolista recuperó el conocimiento a los pocos instantes gracias a la rápida respuesta de su cuerpo médico y de la tecnología médica que lleva consigo.
El reloj marcaba las dos terceras partes del encuentro en el Nature Energy Park de Odense cuando Eriksen se llevó la mano al pecho y cayó fulminado. De inmediato, el pánico se apoderó del estadio. Los planteles de ambos seleccionados formaron un cordón humano para proteger la intimidad del jugador, mientras su esposa, Sabrina, saltaba desesperada al campo de juego.
Sin embargo, la angustia se transformó en un cerrado aplauso cuando el volante logró ponerse de pie por sus propios medios. Como era de esperar por razones de sentido común y respeto, el encuentro fue suspendido de inmediato.
Cómo está Christian Eriksen
El médico de la selección de Dinamarca, Morten Boesen, trajo tranquilidad al explicar el motivo por el cual el jugador reaccionó de manera casi inmediata, vinculándolo directamente con el dispositivo que le fue colocado en 2021:
"Christian se encuentra bien y salió del campo por su propio pie. Por lo que veo, el marcapasos (DAI) ha respondido como debía. Estuvo inconsciente durante unos instantes, pero recuperó el conocimiento muy rápidamente", detalló el profesional sanitario.
El Desfibrilador Automático Implantable (DAI) cumplió con su función de emergencia, enviando una descarga eléctrica regulada en el momento exacto en que detectó la anomalía cardíaca.
El parte médico y las reacciones del entorno
Eriksen fue trasladado de forma preventiva en ambulancia al Hospital Universitario de Odense para determinar qué originó el desvanecimiento. Desde allí, el propio jugador envió un mensaje de tranquilidad a sus compañeros a través del cuerpo técnico.
Declaraciones del seleccionador Brian Riemer
"Lo más importante fue que recibimos rápidamente un informe médico. Debemos permanecer unidos, como lo hicimos en el campo, y asegurarnos de que todos tengan a alguien en quien apoyarse después de este golpe".
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