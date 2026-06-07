Alerta mundial: Christian Eriksen volvió a desplomarse en pleno partido de Dinamarca

Cómo está Christian Eriksen

El médico de la selección de Dinamarca, Morten Boesen, trajo tranquilidad al explicar el motivo por el cual el jugador reaccionó de manera casi inmediata, vinculándolo directamente con el dispositivo que le fue colocado en 2021:

"Christian se encuentra bien y salió del campo por su propio pie. Por lo que veo, el marcapasos (DAI) ha respondido como debía. Estuvo inconsciente durante unos instantes, pero recuperó el conocimiento muy rápidamente", detalló el profesional sanitario.

El Desfibrilador Automático Implantable (DAI) cumplió con su función de emergencia, enviando una descarga eléctrica regulada en el momento exacto en que detectó la anomalía cardíaca.

El parte médico y las reacciones del entorno

Eriksen fue trasladado de forma preventiva en ambulancia al Hospital Universitario de Odense para determinar qué originó el desvanecimiento. Desde allí, el propio jugador envió un mensaje de tranquilidad a sus compañeros a través del cuerpo técnico.

Declaraciones del seleccionador Brian Riemer

"Lo más importante fue que recibimos rápidamente un informe médico. Debemos permanecer unidos, como lo hicimos en el campo, y asegurarnos de que todos tengan a alguien en quien apoyarse después de este golpe".