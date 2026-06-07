El emotivo homenaje de Peñarol a Indio Solari en la previa de un partido del fútbol uruguayo

El mensaje tuvo una inmediata repercusión en las redes sociales y fue celebrado tanto por hinchas de Peñarol como por fanáticos de la banda argentina, que compartieron la publicación y destacaron el alcance cultural de la figura del Indio Solari. El reconocimiento del conjunto uruguayo se sumó a las múltiples muestras de afecto y despedida que surgieron desde distintos ámbitos tras conocerse la noticia de la muerte del músico, considerado uno de los artistas más influyentes de la historia del rock nacional.