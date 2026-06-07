El emotivo homenaje de Peñarol a Indio Solari en la previa de un partido del fútbol uruguayo
Peñarol recordó al Indio Solari con una publicación inspirada en el álbum "Oktubre" y una frase emblemática de Los Redondos.
La muerte de Carlos "Indio" Solari generó una profunda conmoción en el mundo de la música y también tuvo repercusiones en el ámbito deportivo. En las últimas horas, Peñarol de Uruguay sorprendió con un emotivo homenaje al histórico cantante en la previa de su encuentro frente a Cerro Largo por el torneo local.
A través de sus redes sociales oficiales, el club aurinegro anunció la formación para el partido utilizando una estética inspirada en "Oktubre", uno de los discos más emblemáticos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La publicación rápidamente captó la atención de miles de usuarios y seguidores de la banda, que destacaron el gesto de la institución uruguaya hacia una figura que marcó a generaciones enteras con su obra artística.
El emotivo homenaje de Peñarol al Indio Solari en la previa de un partido del fútbol uruguayo
Además de la imagen alusiva al histórico álbum lanzado en 1986, la cuenta oficial de Peñarol acompañó el homenaje con una frase muy recordada por los seguidores del grupo. "En este día y cada día", escribieron desde el club, en referencia a un fragmento de "Ya nadie va a escuchar tu remera", una de las canciones más populares de Los Redondos.
El mensaje tuvo una inmediata repercusión en las redes sociales y fue celebrado tanto por hinchas de Peñarol como por fanáticos de la banda argentina, que compartieron la publicación y destacaron el alcance cultural de la figura del Indio Solari. El reconocimiento del conjunto uruguayo se sumó a las múltiples muestras de afecto y despedida que surgieron desde distintos ámbitos tras conocerse la noticia de la muerte del músico, considerado uno de los artistas más influyentes de la historia del rock nacional.
Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota - Ya Nadie va a Escuchar tu Remera
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