Alarma: Lamine Yamal salió lesionado y España reza a 50 días del Mundial 2026

A falta de apenas 50 días para que la pelota ruede en el Mundial 2026, una de las estrellas más rutilantes del planeta encendió todas las alarmas. Lamine Yamal, el jugador del Barcelona y la gran esperanza de la Selección de España, debió abandonar el campo de juego entre lágrimas durante el encuentro frente al Celta de Vigo, dejando una imagen que recorre el mundo y llena de incertidumbre a Luis de la Fuente.