Barcelona vs. Olympiacos, por la Champions League 2025/26: horario, formaciones y TV
El equipo de Hansi Flick recibe al conjunto griego con la obligación de ganar para recuperar terreno y llegar con envión al clásico frente al Real Madrid.
Barcelona atraviesa un momento crucial de la temporada y necesita una victoria urgente para mantenerse con vida en la Champions League. Luego de caer ante el PSG en la fecha anterior, el conjunto dirigido por Hansi Flick enfrentará este martes al Olympiacos en el Estadi Olímpic Lluís Companys, desde las 13:45. El duelo, correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos, será clave para las aspiraciones del club catalán en el nuevo formato del torneo europeo.
El Barça viene de un triunfo sufrido frente al Girona en LaLiga, que le permitió cortar una racha de dos derrotas consecutivas y mantenerse a dos puntos del Real Madrid, su próximo rival en el clásico español. Sin embargo, la irregularidad y la cantidad de bajas por lesión mantienen en alerta al cuerpo técnico. Flick recuperó a Ferran Torres, pero no podrá contar con Andreas Christensen, afectado por una indisposición intestinal, además de una larga lista de ausentes que incluye a Ter Stegen, Gavi, Dani Olmo, Raphinha, Robert Lewandowski y Joan García.
La exigencia es máxima, sobre todo porque en este nuevo formato de Champions solo los ocho mejores equipos de la fase de liga avanzan directamente a octavos de final. Por eso, un tropiezo este martes complicaría las chances de clasificación de un Barcelona que no quiere volver a sufrir como en ediciones recientes.
Del otro lado estará el Olympiacos de Grecia, dirigido por José Luis Mendilibar, que llega con apenas un punto en dos presentaciones y con la difícil misión de dar el golpe en Barcelona. El equipo heleno, que cuenta con los argentinos Francisco Ortega y Santiago Hezze, sabe que enfrenta a un rival de jerarquía superior, pero confía en aprovechar las debilidades de un conjunto blaugrana que aún no logra estabilidad.
Barcelona vs. Olympiacos: probables formaciones
- Barcelona: Wojciech Szczesny; Eric Garcia, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Marc Casadó, Frenkie de Jong, Lamine Yamal, Fermín López, Rooney Bardghji; Marcus Rashford. DT: Hansi Flick.
- Olympiacos: Konstantinos Tzolakis; Costinha, Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola, Francisco Ortega; Dani Garcia, Santiago Hezze, Gelson Martins, Daniel Podence, Chiquinho; Ayoub El Kaabi. DT: José Luis Mendilibar.
Barcelona vs. Olympiacos: otros datos
- Horario: 13.45.
- Estadio: Estadi Olímpic Lluís Companys.
- Arbitro: Urs Schnyder.
- TV: Fox Sports y Disney+.
