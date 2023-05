La tajante sentencia de Javier Tebas sobre el retorno de Lionel Messi a Barcelona

messi tebas.jpg

Luego, cuando fue consultado por una comparación con la Premier League, el dirigente del fútbol español volvió a referirse a la figura del capitán argentino y a su hipotético salario en el club culé.

"No recuerdo el último Balón de Oro que jugó en la Premier. Los mejores jugadores se han quedado en España. Y ahora leo que el mejor jugador de la historia del fútbol quiere volver a jugar en España, incluso cobrando menos. Si vuelve, será cobrando menos que en el PSG", afirmó Tebas.

messi barcelona.jpg

Hace una semana, el presidente de la entidad que regula a los clubes españoles había dicho que veía "complicado" el retorno de Messi por los problemas financieros de la institución.

"Barcelona tiene que hacer un esfuerzo de contención de gasto muy elevado. Hay que hacer cosas creíbles. No hablamos si es Messi o no. Me gustaría particularmente que viniera Messi pero en LaLiga no se mira si viene o no", completó.