Gavi sorprendió a todos al elegir entre Boca y River: "Por la afición y el estadio"

”Es una de las favoritas porque tiene a Leo Messi y tiene grandes jugadores. Yo creo que también está ahí Francia. Voy a decir tres aparte de España: Argentina, Francia y Portugal”, aseguró. El futbolista también dejó en claro su confianza en el seleccionado español, al que considera con herramientas suficientes para pelear por el título. En ese sentido, destacó el proceso reciente del equipo y los logros obtenidos en competiciones internacionales, lo que alimenta la ilusión de cara a la cita mundialista.

Mientras tanto, en el plano de clubes, Gavi atraviesa un presente destacado con el Barcelona. A falta de pocas jornadas para el cierre de LaLiga, el conjunto catalán mantiene una ventaja considerable sobre su principal perseguidor, lo que lo deja muy cerca de consagrarse campeón. El próximo desafío será nada menos que el clásico ante el Real Madrid, un partido que podría definir el título.