Gavi sorprendió a todos al elegir entre Boca y River: "Por la afición y el estadio"
El mediocampista del Barcelona reveló su admiración por el Xeneize y opinó sobre los principales favoritos para la Copa del Mundo 2026.
La mística de Boca sigue cruzando fronteras y sumando adeptos en todo el planeta. En esta ocasión, quien se sumó a la lista de futbolistas internacionales que expresaron su simpatía por el club fue Gavi. El joven mediocampista del Barcelona no ocultó su afinidad por el conjunto de la Ribera y explicó los motivos que lo acercan a la institución.
En una charla reciente con DSports, el español fue directo al punto al referirse a su vínculo emocional con el club argentino: ”A mí siempre me ha gustado Boca. Seguramente por la afición y el estadio”. La referencia a la Bombonera y al fervor de los hinchas vuelve a posicionar al club como uno de los más reconocidos a nivel mundial por su identidad y su entorno.
El caso de Gavi no es aislado. A lo largo de los años, varias figuras del fútbol europeo han manifestado su admiración por Boca. Desde campeones del mundo hasta referentes históricos, muchos han destacado la pasión que rodea al club e incluso algunos se animaron a vivir la experiencia de vestir su camiseta. Este fenómeno continúa creciendo y refuerza la presencia global del Xeneize.
Gavi también destacó a la Selección Argentina como candidata al Mundial 2026
Más allá de su guiño al fútbol argentino, el volante también se refirió a la próxima Copa del Mundo 2026 y analizó a los principales candidatos. En ese sentido, incluyó a la Selección Argentina entre los favoritos, resaltando la calidad de su plantel y la influencia de su máxima figura.
”Es una de las favoritas porque tiene a Leo Messi y tiene grandes jugadores. Yo creo que también está ahí Francia. Voy a decir tres aparte de España: Argentina, Francia y Portugal”, aseguró. El futbolista también dejó en claro su confianza en el seleccionado español, al que considera con herramientas suficientes para pelear por el título. En ese sentido, destacó el proceso reciente del equipo y los logros obtenidos en competiciones internacionales, lo que alimenta la ilusión de cara a la cita mundialista.
Mientras tanto, en el plano de clubes, Gavi atraviesa un presente destacado con el Barcelona. A falta de pocas jornadas para el cierre de LaLiga, el conjunto catalán mantiene una ventaja considerable sobre su principal perseguidor, lo que lo deja muy cerca de consagrarse campeón. El próximo desafío será nada menos que el clásico ante el Real Madrid, un partido que podría definir el título.
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