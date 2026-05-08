Una por una, las bajas de Real Madrid para enfrentar a Barcelona tras la pelea interna

Sin Valverde, con Tchouaméni: las ausencias del Real Madrid para visitar al Barcelona

La lista de preocupaciones para el entrenador no termina ahí. Otra de las grandes incógnitas pasa por Kylian Mbappé, quien también protagonizó días turbulentos luego de una discusión con un colaborador del cuerpo técnico y un viaje relámpago a Italia que generó fuertes rumores en la prensa española. El delantero francés arrastraba una molestia muscular sufrida ante Betis y recientemente se sometió a estudios médicos que arrojaron resultados alentadores.

Además de Valverde, el equipo arrastra otras ausencias sensibles. Ferland Mendy sufrió una grave lesión en el tendón del recto femoral con separación ósea y deberá someterse a una operación que podría dejarlo cerca de un año fuera de las canchas. Incluso, según trascendió, el lateral analiza seriamente la posibilidad de retirarse del fútbol profesional a los 30 años.

A su vez, Dani Carvajal tampoco podrá estar disponible debido a una fisura en el pie derecho, mientras que Éder Militao y Arda Güler quedaron descartados para el resto de la temporada por diferentes lesiones musculares sufridas en el encuentro ante Alavés. Dani Ceballos, por su parte, continúa apartado del grupo por diferencias con Arbeloa y tampoco integrará la delegación.

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Barcelona puede salir campeón en la cara del Real Madrid

En lo futbolístico, el panorama para la Casa Blanca es extremadamente complejo. Barcelona lidera cómodamente La Liga con 88 puntos y necesita apenas un empate para consagrarse campeón en la cara de su máximo rival. El escenario potencia aún más la presión sobre un plantel que viene golpeado por los conflictos internos y las lesiones.

Con este panorama cargado de tensión, lesiones y conflictos internos, el Merengue intentará evitar que el conjunto culé festeje el título en el Camp Nou. Pero más allá del resultado, el club parece atravesar una crisis mucho más profunda que un simple mal momento futbolístico.