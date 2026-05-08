Una por una, las bajas de Real Madrid para enfrentar a Barcelona tras la pelea interna
El conflicto entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni sacudió al plantel merengue en la previa del Clásico, aunque la dirigencia decidió aplicar únicamente sanciones económicas.
El clima en Real Madrid atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años. A pocos días del Clásico frente a Barcelona en el Camp Nou, el conjunto merengue quedó envuelto en una nueva polémica vinculada a los problemas internos del vestuario. La pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni generó un verdadero terremoto puertas adentro, aunque desde la dirigencia encabezada por Florentino Pérez decidieron no aplicar sanciones deportivas.
La determinación fue castigarlos solamente desde lo económico, evitando apartarlos del plantel o suspenderlos. El conflicto explotó luego de una fuerte discusión entre ambos futbolistas, que terminó con Valverde siendo trasladado a un hospital debido a un corte en la cabeza. Horas después del episodio, el mediocampista uruguayo salió públicamente a desmentir que la herida hubiese sido producto de una agresión física de su compañero francés, intentando bajarle intensidad al escándalo que rápidamente recorrió España.
Sin embargo, más allá de la postura oficial del club y de las declaraciones posteriores, la situación dejó consecuencias deportivas inmediatas. Valverde deberá cumplir reposo durante al menos dos semanas por recomendación médica y quedó automáticamente descartado para el choque del domingo frente al Barcelona. La baja del uruguayo representa un golpe muy duro para un equipo que llega golpeado futbolística y anímicamente a uno de los partidos más importantes de la temporada.
Por el lado de Tchouaméni, el panorama es diferente. El francés se entrenó con normalidad junto al resto del plantel y todo indica que será titular en el Camp Nou. Pese a haber estado involucrado directamente en el conflicto, el mediocampista no recibió ninguna sanción deportiva y estará disponible para Álvaro Arbeloa. De todos modos, tanto él como Valverde deberán afrontar multas económicas impuestas por la institución.
Sin Valverde, con Tchouaméni: las ausencias del Real Madrid para visitar al Barcelona
La lista de preocupaciones para el entrenador no termina ahí. Otra de las grandes incógnitas pasa por Kylian Mbappé, quien también protagonizó días turbulentos luego de una discusión con un colaborador del cuerpo técnico y un viaje relámpago a Italia que generó fuertes rumores en la prensa española. El delantero francés arrastraba una molestia muscular sufrida ante Betis y recientemente se sometió a estudios médicos que arrojaron resultados alentadores.
Además de Valverde, el equipo arrastra otras ausencias sensibles. Ferland Mendy sufrió una grave lesión en el tendón del recto femoral con separación ósea y deberá someterse a una operación que podría dejarlo cerca de un año fuera de las canchas. Incluso, según trascendió, el lateral analiza seriamente la posibilidad de retirarse del fútbol profesional a los 30 años.
A su vez, Dani Carvajal tampoco podrá estar disponible debido a una fisura en el pie derecho, mientras que Éder Militao y Arda Güler quedaron descartados para el resto de la temporada por diferentes lesiones musculares sufridas en el encuentro ante Alavés. Dani Ceballos, por su parte, continúa apartado del grupo por diferencias con Arbeloa y tampoco integrará la delegación.
Barcelona puede salir campeón en la cara del Real Madrid
En lo futbolístico, el panorama para la Casa Blanca es extremadamente complejo. Barcelona lidera cómodamente La Liga con 88 puntos y necesita apenas un empate para consagrarse campeón en la cara de su máximo rival. El escenario potencia aún más la presión sobre un plantel que viene golpeado por los conflictos internos y las lesiones.
Con este panorama cargado de tensión, lesiones y conflictos internos, el Merengue intentará evitar que el conjunto culé festeje el título en el Camp Nou. Pero más allá del resultado, el club parece atravesar una crisis mucho más profunda que un simple mal momento futbolístico.
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