Cómo está Leandro Brey: no hay lesión, pero se espera parte médico de Boca

El equipo dirigido por Claudio Úbeda se prepara para afrontar los octavos de final del torneo local ante Huracán, además de las últimas fechas de la fase de grupos de la Libertadores, donde se jugará la clasificación. En ese contexto, contar con el arquero titular resulta clave para sostener el rendimiento del equipo.

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Si bien su presencia para el fin de semana aún no está confirmada, puertas adentro predomina el optimismo. Todo dependerá de cómo evolucione en los próximos días, aunque la ausencia de una lesión estructural juega claramente a su favor.

En caso de que no llegue en condiciones, el reemplazante sería Javier García, quien ya ocupó el arco tras su salida en el partido en Ecuador. No obstante, el objetivo es que Brey pueda recuperarse a tiempo y mantenerse como titular en un tramo clave de la temporada. Con el susto ya superado, el club de la Ribera recibió una noticia que cambia el ánimo en un momento donde cada detalle puede ser determinante.