Cómo está Leandro Brey: no hay lesión, pero se espera parte médico de Boca
Tras el susto en Ecuador, los estudios descartaron una lesión grave en el arquero y el cuerpo técnico mantiene la esperanza de contar con él ante Huracán.
La preocupación que se había instalado en Boca tras la salida en camilla de Leandro Brey finalmente se disipó. Luego del golpe sufrido en el partido ante Barcelona SC por la Copa Libertadores 2026, los estudios médicos confirmaron que el arquero no presenta ninguna lesión de gravedad, lo que abre la puerta a su posible presencia en el próximo compromiso frente a Huracán.
El episodio había generado alarma inmediata. A los 22 minutos del primer tiempo en Guayaquil, el joven guardameta debió abandonar el campo de juego tras un fuerte traumatismo, lo que encendió todas las señales de alerta en el cuerpo técnico. La imagen de su salida en camilla no solo impactó dentro del partido, sino que también dejó incertidumbre de cara a los próximos desafíos del equipo.
Sin embargo, con el plantel ya de regreso en Buenos Aires, el panorama comenzó a aclararse. El dolor fue disminuyendo con el correr de las horas y, tras someterse a los estudios correspondientes, se confirmó que no existía una lesión muscular. El diagnóstico final indicó que se trató de un golpe fuerte que derivó en una contractura en una zona sensible, lo que le impidió continuar en el encuentro, pero sin consecuencias mayores.
Esta noticia fue recibida con alivio dentro del entorno xeneize, especialmente por la importancia que tiene Brey en el esquema actual. La posible ausencia del arquero habría significado un problema adicional en un momento delicado, teniendo en cuenta la seguidilla de partidos decisivos que se aproximan tanto en el ámbito local como internacional.
El equipo dirigido por Claudio Úbeda se prepara para afrontar los octavos de final del torneo local ante Huracán, además de las últimas fechas de la fase de grupos de la Libertadores, donde se jugará la clasificación. En ese contexto, contar con el arquero titular resulta clave para sostener el rendimiento del equipo.
Si bien su presencia para el fin de semana aún no está confirmada, puertas adentro predomina el optimismo. Todo dependerá de cómo evolucione en los próximos días, aunque la ausencia de una lesión estructural juega claramente a su favor.
En caso de que no llegue en condiciones, el reemplazante sería Javier García, quien ya ocupó el arco tras su salida en el partido en Ecuador. No obstante, el objetivo es que Brey pueda recuperarse a tiempo y mantenerse como titular en un tramo clave de la temporada. Con el susto ya superado, el club de la Ribera recibió una noticia que cambia el ánimo en un momento donde cada detalle puede ser determinante.
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