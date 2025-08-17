Barracas Central empató con Central Córdoba y se subió a la cima del Clausura
El Guapo igualó 1-1 en Santiago del Estero y, con el punto, quedó como líder de la Zona A. El Ferroviario, enfocado en la Copa Sudamericana, sigue en zona de clasificación.
Por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura, Barracas Central rescató un empate 1-1 en su visita a Central Córdoba de Santiago del Estero y se subió a lo más alto de la tabla.
El Guapo se adelantó en el primer tiempo con un tanto de Javier Ruiz, pero en el complemento el local reaccionó y alcanzó la igualdad a través de Lucas Abascia, en un duelo parejo disputado en el Estadio Madre de Ciudades.
Con este punto, Barracas se mantiene en lo más alto de la zona y ratifica su gran arranque de campeonato. Central Córdoba, que venía de lograr un triunfo en la Copa Sudamericana, quedó bien posicionado en la tabla y sigue en puestos de clasificación, a pocos días de afrontar la revancha de octavos de final frente a Lanús.
Javier Ruiz sorprendió a todos y abrió el marcador en Santiago del Estero:
Lucas Abascia igualó el encuentro para el equipo local:
Formaciones de Central Córdoba vs Barracas Central por el Torneo Clausura 2025
Central Córdoba: Alan Aguerre; Iván Pillud, Juan Pablo Pignani, Yuri Casermeiro, Gonzalo Trindade; Diego Barrera, Fernando Juárez, Iván Gómez, Matías Vera y Franco Alfonso; Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe.
Barracas Central: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Iván Tapia, Dardo Miloc; Javier Ruiz, Facundo Bruera, Gonzalo Morales. DT: Rubén Darío Insua.
Datos de Central Córdoba vs. Barracas Central
- Hora: 16.15
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Nicolás Lamolina
- VAR: Héctor Paletta
- Estadio: Madre de Ciudades
