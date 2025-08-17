Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Central Córdoba vs. Barracas Central
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Central Córdoba vs. Barracas Central por el Torneo Clausura 2025.
Central Córdoba recibe este domingo Barracas Central en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
El partido se juega desde las 16.15 horas de Argentina en el Estadio Alfredo Terrera, y se podrá ver en vivo a través de ESPN Premium.
Mientras el conjunto santiagueño tiene la mira puesta en la revancha con Lanús por la Copa Sudamericana, el “Guapo” llega como puntero del grupo.
Central Córdoba de Santiago del Estero enfrentará a Barracas Central con un equipo alternativo este fin de semana, priorizando su compromiso internacional.
El "Ferroviario" viene de una importante victoria por 1-0 como local ante Lanús, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. La revancha, que definirá su pase a cuartos, se jugará el próximo jueves en La Fortaleza, lo que llevó al DT Omar de Felippe a reservar a sus titulares para ese decisivo encuentro.
Por su parte, Barracas Central llega a este partido como uno de los animadores de su zona, acumulando 9 unidades producto de tres victorias y una única derrota en lo que va del torneo. El "Guapo" atraviesa un buen momento, con dos triunfos consecutivos ante Banfield y Aldosivi.
El "Guapo" se encuentra actualmente en zona de clasificación para la Copa Sudamericana y está a solo tres puntos del último puesto que otorga un cupo para la Copa Libertadores, lo que lo convierte en un rival con grandes aspiraciones.
Formaciones de Central Córdoba vs Barracas Central por el Torneo Clausura 2025
Central Córdoba: Alan Aguerre; Iván Pillud, Juan Pablo Pignani, Yuri Casermeiro, Gonzalo Trindade; Diego Barrera, Fernando Juárez, Iván Gómez, Matías Vera y Franco Alfonso; Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe.
Barracas Central: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Iván Tapia, Dardo Miloc; Javier Ruiz, Facundo Bruera, Gonzalo Morales. DT: Rubén Darío Insua.
Cómo ver en vivo Central Córdoba vs Barracas Central por el Torneo Clausura
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
