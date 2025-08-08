Con muchas polémicas, Newell's y Central Córdoba empataron 1-1 en Rosario

Por su parte, el Ferroviario vive un presente más sólido en este inicio de semestre. Los dirigidos por Omar De Felippe acumulan dos empates y una victoria importante frente a Defensa y Justicia, lo que los ubica en puestos de clasificación a los playoffs.

Además, mantiene el invicto en el Clausura y viene de un éxito resonante en la Copa Sudamericana, donde dejó en el camino a Cerro Largo por un contundente 3-0, clasificándose a los octavos de final para enfrentar a Lanús.

Newell’s vs. Central Córdoba: formaciones

Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Ángelo Martino; Franco Orozco, Luca Regiardo, Éver Banega, Luciano Herrera; Gonzalo Maroni y Carlos González. Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Yuri Casermeiro, Jonathan Galván, Lucas Abascia, Braian Cufré; Matías Godoy, Fernando Juárez, José Florentín, Matías Godoy y Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe.

Newell’s vs. Central Córdoba: otros datos

Hora: 21:15.

21:15. Estadio: Marcelo Bielsa.

Marcelo Bielsa. Árbitro: Andrés Merlos.

Andrés Merlos. VAR: Silvio Trucco.

Silvio Trucco. TV: ESPN Premium.