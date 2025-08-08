Con muchas polémicas, Newell's y Central Córdoba empataron 1-1 en Rosario
La "Lepra" y el "Ferroviario" igualaron 1-1 en el Marcelo Bielsa. Andrés Merlos protagonizó alguanas controversias.
Newell’s Old Boys y Central Córdoba de Santiago del Estero igualaron este viernes 1-1 en un partido con mucho en juego por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025, y que tuvo un polémico arbitraje de Andrés Merlos.
En el Estadio Marcelo Bielsa, y por la Zona A, las emociones llegaron en el final, con el tanto de Gonzalo Maroni para el local, a cinco minutos del final; y el empate definitivo de Verón a los 90.
Regiardo fue expulsado en el dueño de casa, en el cierre del primer tiempo, en una de las polémicas intervenciones de Merlos y el VAR.
El conjunto rosarino, dirigido por Cristian Fabbiani, inició el certamen con una victoria ante Independiente Rivadavia, pero no logró sostener ese envión: cayó en su estadio frente a Banfield y, más tarde, igualó sin goles frente a Aldosivi en Mar del Plata. Estos resultados lo dejaron momentáneamente fuera de la zona de playoffs, a solo un punto del octavo puesto.
En la tabla anual, se encuentra a ocho unidades del último cupo clasificatorio para la Copa Sudamericana, por lo que una buena racha en el Clausura es esencial para mantener vivas sus chances internacionales.
Por su parte, el Ferroviario vive un presente más sólido en este inicio de semestre. Los dirigidos por Omar De Felippe acumulan dos empates y una victoria importante frente a Defensa y Justicia, lo que los ubica en puestos de clasificación a los playoffs.
Además, mantiene el invicto en el Clausura y viene de un éxito resonante en la Copa Sudamericana, donde dejó en el camino a Cerro Largo por un contundente 3-0, clasificándose a los octavos de final para enfrentar a Lanús.
Newell’s vs. Central Córdoba: formaciones
- Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Ángelo Martino; Franco Orozco, Luca Regiardo, Éver Banega, Luciano Herrera; Gonzalo Maroni y Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.
- Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Yuri Casermeiro, Jonathan Galván, Lucas Abascia, Braian Cufré; Matías Godoy, Fernando Juárez, José Florentín, Matías Godoy y Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe.
Newell’s vs. Central Córdoba: otros datos
- Hora: 21:15.
- Estadio: Marcelo Bielsa.
- Árbitro: Andrés Merlos.
- VAR: Silvio Trucco.
- TV: ESPN Premium.
