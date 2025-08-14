Central Córdoba golpeó cómo local y venció a Lanús en la ida de la Copa Sudamericana
El equipo santiagueño se impuso 1-0 con gol de Gastón Verón y viajará al sur del Gran Buenos Aires con una ventaja mínima, pero valiosa, en busca de los cuartos de final.
En un estadio Madre de Ciudades totalemnete colmado, Central Córdoba dio un paso importante en la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana. El conjunto dirigido por Omar De Felippe mostró solidez defensiva y aprovechó su oportunidad en ataque para quedarse con el triunfo que terminó siendo merecido.
La única emoción de la noche llegó a los 13 minutos del segundo tiempo, cuando Gastón Verón apareció en el área para definir y poner el 1-0 que hizo explotar a los hinchas locales. A partir de ahí, el Ferroviario se replegó a la perfección y resistió los intentos del Granate, que tuvo sus chances pero que no pudo romper el orden del rival.
Con este resultado, Central Córdoba viajará a La Fortaleza con la ventaja de un gol, sabiendo que cualquier empate lo clasificará a los cuartos de final. Por su parte, Lanús deberá ganar en casa para revertir la serie y seguir en carrera en el certamen continental que está más apasionante que nunca,
Gastón Verón encontró la pelota dentro del área y marcó el 1-0 del Ferroviario:
Central Córdoba vs. Lanús: formaciones del encuentro por los octavos de final de la Copa Sudamericana
- Central Córdoba (SdE): Alan Aguerre; Fernando Martínez, Yuri Casermeiro, Jonathan Galván, Lucas Abascia, Braian Cufré; Lucas Besozzi, Fernando Juárez, José Florentín, Matías Godoy; Leonardo Heredia. DT: Omar de Felippe.
- Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
Central Córdoba vs. Lanús: otros datos
- Hora: 21:30.
- Estadio: Alfredo Terrera.
- Árbitro: Kevin Ortega.
- VAR: Diego Haro.
- TV: DSports.
