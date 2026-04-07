Barracas Central igualó sin goles con Vasco da Gama en el debut por Copa Sudamericana
Pese a no sacar diferencia, el Guapo vivió una jornada inédita en el certamen internacional frente a un rival de peso. Todos los detalles.
La Copa Sudamericana 2026 tuvo este martes un capítulo especial para Barracas Central, que disputó el primer partido internacional de su historia.
Desde las 19:00, el equipo argentino se midió con Vasco da Gama en el estadio Florencio Sola, por la primera fecha del Grupo G, en un duelo donde no hubo goles.
No obstante, el encuentro marcó un hito para el Guapo, que logró clasificarse a este certamen tras finalizar décimo en la tabla anual del fútbol argentino.
Barracas Central vs. Vasco da Gama: resultado en vivo
Barracas Central vs. Vasco da Gama: formaciones
Cómo llegan ambos clubes al duelo
Más allá de su irregular campaña en el Torneo Apertura, donde suma 16 puntos y viene de caer ante Sarmiento, el gran objetivo del semestre pasa por dejar una buena imagen en el plano internacional. El equipo llega con una base competitiva, aunque consciente de la exigencia que representa este nuevo desafío. La posibilidad de medirse con rivales de jerarquía continental abre una etapa inédita para el club, que buscará aprovechar la localía para dar un primer paso positivo.
Sin embargo, no podrá jugar en su estadio habitual. El Claudio Tapia no cumple con los requisitos de Conmebol, por lo que deberá hacer de local en la cancha de Banfield durante toda su participación en el torneo.
Del otro lado estará un histórico del continente como Vasco da Gama. El conjunto brasileño accedió a la Sudamericana tras finalizar en la zona media del Brasileirao y actualmente se mantiene en mitad de tabla en su liga. A pesar de no atravesar su mejor momento, su experiencia internacional lo convierte en un rival de cuidado.
Además, el equipo carioca llega con una particularidad: su entrenador Renato Gaúcho decidió no viajar a Buenos Aires y optó por preservar a varios titulares, convocando en su mayoría a juveniles para este compromiso. Esta decisión podría equilibrar las fuerzas y darle a Barracas una oportunidad aún mayor de competir de igual a igual.
Con la emoción de un debut histórico y la expectativa de estar a la altura, el local buscará escribir la primera página de su historia internacional con una actuación que quede en la memoria de sus hinchas.
Barracas Central vs. Vasco da Gama: otros datos
- Hora: 19:00.
- Estadio: Florencio Sola.
- Árbitro: Carlos Betancur (COL).
- VAR: Leonard Mosquera (COL).
- TV: DSports.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario