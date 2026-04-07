Barracas Central igualó sin goles con Vasco da Gama en el debut por Copa Sudamericana

Sin embargo, no podrá jugar en su estadio habitual. El Claudio Tapia no cumple con los requisitos de Conmebol, por lo que deberá hacer de local en la cancha de Banfield durante toda su participación en el torneo.

Del otro lado estará un histórico del continente como Vasco da Gama. El conjunto brasileño accedió a la Sudamericana tras finalizar en la zona media del Brasileirao y actualmente se mantiene en mitad de tabla en su liga. A pesar de no atravesar su mejor momento, su experiencia internacional lo convierte en un rival de cuidado.

Además, el equipo carioca llega con una particularidad: su entrenador Renato Gaúcho decidió no viajar a Buenos Aires y optó por preservar a varios titulares, convocando en su mayoría a juveniles para este compromiso. Esta decisión podría equilibrar las fuerzas y darle a Barracas una oportunidad aún mayor de competir de igual a igual.

Con la emoción de un debut histórico y la expectativa de estar a la altura, el local buscará escribir la primera página de su historia internacional con una actuación que quede en la memoria de sus hinchas.

Barracas Central vs. Vasco da Gama: otros datos

Hora: 19:00.

19:00. Estadio: Florencio Sola.

Florencio Sola. Árbitro: Carlos Betancur (COL).

Carlos Betancur (COL). VAR: Leonard Mosquera (COL).

Leonard Mosquera (COL). TV: DSports.