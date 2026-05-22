Aerolíneas Argentinas presentó "el avión más argentino del mundo" para el Mundial 2026
Con una clara alusión a Lionel Messi, Aerolíneas se lució con un video en redes sociales que no demoró en viralizarse. Mirá.
Aerolíneas Argentinas presentó en Ezeiza el "avión más argentino del mundo", ploteado en homenaje a Lionel Messi y la Scaloneta. La aeronave no solo cubrirá las rutas habituales hacia Europa y América, sino que también sumará vuelos especiales para trasladar a los hinchas argentinos que viajen al Mundial 2026.
El nuevo Airbus A330-200, apodado como #ElAviónMásArgentinodelMundo, es un verdadero homenaje sobre alas. Con un diseño imponente donde mandan el celeste y el blanco, la aeronave lleva estampados el icónico número 10 de Lionel Messi y las tres estrellas doradas que celebran las Copas del Mundo de 1978, 1986 y 2022.
Una obra de arte que lleva la pasión futbolera de los argentinos a lo más alto.
Los detalles mundialistas continúan en los motores, donde se luce la cinta de capitán, mientras que la cola del avión exhibe la camiseta oficial diseñada por Adidas. Desde la empresa explicaron que esta estética busca reflejar el liderazgo y el espíritu de equipo dentro de la cancha, trazando un paralelismo directo con el timón que guiará el rumbo de la aeronave a partir de los próximos días y a lo largo del torneo más importante del planeta.
Cabe señalar que la aerolínea nacional programó operaciones especiales hacia Kansas City y Dallas, dos de las ciudades sedes donde la selección de Lionel Scaloni jugará sus partidos correspondientes al Grupo J. En paralelo, se reforzará la conectividad desde Buenos Aires hacia Miami con nuevas frecuencias diurnas y nocturnas.
Se anticipa que esta última localidad concentrará un enorme flujo de hinchas, no solo por su habitual atractivo para los argentinos, sino también por sus excelentes conexiones aéreas con el resto de los destinos norteamericanos.
Bomba: aseguran que Marcelo Gallardo irá al Mundial 2026
La noticia llega en un momento particular de la carrera del entrenador. Tras su segundo ciclo al frente de River Plate—donde los resultados y el funcionamiento del equipo no cumplieron con las altas expectativas que se habían generado en su regreso—, el Muñeco se encontraba sin club y evaluando distintas propuestas del exterior.
Esta sorpresiva incursión en los medios masivos de comunicación le permitirá mantenerse en el centro de la escena futbolística global, analizando a las potencias mundiales en un torneo que promete ser histórico por su formato de 48 selecciones. Para los hinchas y amantes del fútbol en general, la presencia del Muñeco en los debates y análisis tácticos promete ser uno de los puntos más atractivos de la cobertura televisiva del torneo.
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