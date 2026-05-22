Aerolíneas Argentinas presentó "el avión más argentino del mundo" para el Mundial 2026

Cabe señalar que la aerolínea nacional programó operaciones especiales hacia Kansas City y Dallas, dos de las ciudades sedes donde la selección de Lionel Scaloni jugará sus partidos correspondientes al Grupo J. En paralelo, se reforzará la conectividad desde Buenos Aires hacia Miami con nuevas frecuencias diurnas y nocturnas.

Se anticipa que esta última localidad concentrará un enorme flujo de hinchas, no solo por su habitual atractivo para los argentinos, sino también por sus excelentes conexiones aéreas con el resto de los destinos norteamericanos.

Bomba: aseguran que Marcelo Gallardo irá al Mundial 2026

La noticia llega en un momento particular de la carrera del entrenador. Tras su segundo ciclo al frente de River Plate—donde los resultados y el funcionamiento del equipo no cumplieron con las altas expectativas que se habían generado en su regreso—, el Muñeco se encontraba sin club y evaluando distintas propuestas del exterior.

Esta sorpresiva incursión en los medios masivos de comunicación le permitirá mantenerse en el centro de la escena futbolística global, analizando a las potencias mundiales en un torneo que promete ser histórico por su formato de 48 selecciones. Para los hinchas y amantes del fútbol en general, la presencia del Muñeco en los debates y análisis tácticos promete ser uno de los puntos más atractivos de la cobertura televisiva del torneo.

marcelo gallardo