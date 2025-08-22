Barracas Central le empató sobre la hora a Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2025
El Guapo, que arrancó la fecha como líder la Zona A, igualó de forma agónica de local a 1-1 con el Halcón en el primer partido de la jornada.
Barracas Central y Defensa y Justicia igualaron 1-1 este viernes en el Estadio Claudio “Chiqui” Tapia, en un partido correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura 2025.
El encuentro prometía ser de alto voltaje, ya que se midieron dos equipos que atraviesan un gran presente y que, además, pelean mano a mano por el primer puesto de la Zona A. Fue empate, con los tantos de Juan Miritello a los 15 del segundo tiempo, y de Iván Tapia, en el tiempo cumplido.
El conjunto dirigido por Rubén Darío Insúa llegaba como líder con diez puntos, apenas uno más que sus inmediatos perseguidores, y con la misión de sostener su racha positiva en el campeonato. En su último compromiso, igualó 1-1 frente a Central Córdoba en Santiago del Estero, un resultado que le permitió mantener la cima. Además, se ubica sexto en la tabla anual, a tan solo tres unidades de la zona de clasificación a la Copa Libertadores, un objetivo que seduce a todo el club.
Del otro lado estará Defensa y Justicia, que bajo la conducción de Mariano Soso ha mostrado una gran solidez colectiva. El Halcón perdió un solo encuentro en el Clausura y viene de empatar 1-1 con Newell’s, después de haber comenzado abajo en el marcador. El equipo de Florencio Varela sabe que una victoria lo colocará directamente como líder del grupo con once puntos, desplazando a Barracas al segundo lugar, lo que le añade un condimento especial al choque.
Barracas Central vs. Defensa y Justicia: formaciones
- Barracas Central: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Rubén Darío Insua.
- Defensa y Justicia: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Mariano Soso.
Barracas Central vs. Defensa y Justicia: otros datos
- Hora: 15:30.
- Estadio: Claudio Chiqui Tapia.
- Árbitro: Yael Falcón Pérez.
- VAR: Lucas Novelli.
- TV: TNT Sports Premium.
