Barracas Central le empató sobre la hora a Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2025

Nacho Tapia sacó un zapatazo para el 1-1 ante Defensa y Justicia



Nacho Tapia sacó un zapatazo para el 1-1 ante Defensa y Justicia

El conjunto dirigido por Rubén Darío Insúa llegaba como líder con diez puntos, apenas uno más que sus inmediatos perseguidores, y con la misión de sostener su racha positiva en el campeonato. En su último compromiso, igualó 1-1 frente a Central Córdoba en Santiago del Estero, un resultado que le permitió mantener la cima. Además, se ubica sexto en la tabla anual, a tan solo tres unidades de la zona de clasificación a la Copa Libertadores, un objetivo que seduce a todo el club.