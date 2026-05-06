Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Barracas Central vs. Olimpia
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Barracas Central vs. Olimpia por la Copa Sudamericana 2026.
En un encuentro correspondiente a la cuarta fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana 2026, Barracas Central recibirá a Olimpia desde las 21:00 en el estadio Florencio Sola. El Guapo llega con la necesidad de conseguir su primera victoria en el torneo continental para no perder terreno en la lucha por la clasificación.
El conjunto dirigido por Rubén Darío Insua no atraviesa su mejor momento en cuanto a resultados. Su reciente eliminación del Torneo Apertura, luego de una seguidilla de partidos sin triunfos, dejó a la Sudamericana y la Copa Argentina como los únicos objetivos en el horizonte inmediato. Hasta el momento, ha mostrado una marcada tendencia a los empates en la competencia. Igualó sin goles frente a Vasco da Gama en condición de local, repitió el resultado ante Olimpia en Paraguay y luego empató 1-1 con Audax Italiano.
El contexto del grupo mantiene viva la ilusión. La paridad es total, con los cuatro equipos separados por apenas un punto, lo que convierte cada partido en una oportunidad decisiva. En este escenario, un triunfo ante Olimpia no solo significaría cortar la racha, sino también posicionarse de lleno en la pelea por el primer lugar.
Por su parte, Olimpia llega con una realidad distinta en su torneo doméstico, donde se mantiene como protagonista. Sin embargo, en la Sudamericana también necesita sumar para no quedar relegado. El equipo paraguayo consiguió una victoria importante en Chile ante Audax Italiano, pero sufrió una dura derrota frente a Vasco da Gama y empató con el propio Barracas.
Barracas Central vs. Olimpia, por la Copa Sudamericana: probables formaciones
- Barracas Central: Juan Espínola; Kevin Jappert, Fernando Tobio, Nicolás Demartini; Tomás Porra, Rodrigo Bogarín, Iván Tapia, Rodrigo Insúa; Norberto Briasco, Facundo Bruera y Enzo Taborda. DT: Rubén Darío Insua.
- Olimpia: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra, Alan Rodríguez; Richard Sánchez, Juan Fernando Alfaro, Hugo Quintana; Eduardo Delmas, Sebastián Ferreira y Romeo Benítez. DT: Pablo Sánchez.
Cómo ver en vivo Barracas Central vs. Olimpia
La televisación estará a cargo de ESPN 2 y Disney+ Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario