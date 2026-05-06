Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Barracas Central vs. Olimpia

El conjunto dirigido por Rubén Darío Insua no atraviesa su mejor momento en cuanto a resultados. Su reciente eliminación del Torneo Apertura, luego de una seguidilla de partidos sin triunfos, dejó a la Sudamericana y la Copa Argentina como los únicos objetivos en el horizonte inmediato. Hasta el momento, ha mostrado una marcada tendencia a los empates en la competencia. Igualó sin goles frente a Vasco da Gama en condición de local, repitió el resultado ante Olimpia en Paraguay y luego empató 1-1 con Audax Italiano.