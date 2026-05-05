Insua disparó contra todos tras la eliminación de Barracas: "Ahora van a estar más tranquilos"

También cuestionó la programación del encuentro postergado, que se disputó en un momento poco favorable para su equipo: "Me enteré como en todos los clubes, por un comunicado. Nuestro partido no tenía demasiada influencia y teníamos un partido por Copa a los pocos días". La queja apunta a la falta de consideración en la planificación del calendario.

Sin embargo, el punto más fuerte de su discurso estuvo relacionado con el arbitraje y su impacto en el desarrollo del campeonato: "No creo que lo del arbitraje sea un tema exclusivamente deportivo. Nadie me preguntó el sábado por mi opinión sobre el árbitro. Yo escuché que dijeron que estaba todo cocinado y ahora lo tenemos que ver por tele". Sus palabras reflejan una desconfianza hacia cómo se manejan ciertas decisiones dentro del fútbol local.

ruben dario insua 1

Lejos de quedarse solo en la crítica puntual, Insua fue más allá y planteó una mirada general sobre el ambiente futbolístico: "No juzgan mi comportamiento sino el lugar en el que estoy. No es el arbitraje o Barracas, sino el resultado". En esa línea, dejó una frase que resume su postura: "Nadie quiere justicia en el fútbol, sino justicia para uno. Porque conviene. Vos te victimizás y trasladás el problema a un tercero".

Las declaraciones del entrenador no pasaron desapercibidas y reavivan un debate recurrente en el fútbol argentino: la transparencia, los criterios arbitrales y las decisiones que influyen en la competencia. Más allá del resultado deportivo, Insua eligió exponer su visión sin filtros, en un momento en el que ya no había margen para especular. Con la eliminación consumada, Barracas deberá reordenarse y pensar en lo que viene.