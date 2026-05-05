Insua disparó contra todos tras la eliminación de Barracas: "Ahora van a estar más tranquilos"
El entrenador del Guapo no ocultó su enojo luego de quedarse afuera del Torneo Apertura y dejó fuertes declaraciones sobre el manejo del fútbol argentino.
Rubén Darío Insua no dejó lugar para las medias tintas tras la eliminación de Barracas Central del Torneo Apertura 2026. Luego de la derrota 2-1 como local en el partido postergado, que terminó siendo decisivo, el entrenador salió a hablar con contundencia y apuntó en varias direcciones: el arbitraje, la organización del torneo y lo que considera una doble vara dentro del fútbol argentino.
El Guapo finalizó su participación con 21 puntos, la misma cantidad que Racing, que logró quedarse con el último lugar de clasificación a los octavos de final. Esa diferencia mínima, marcada por criterios de desempate, dejó a Barracas fuera de la siguiente instancia y generó un fuerte malestar en el cuerpo técnico.
Insua comenzó su análisis poniendo el foco en el contexto que rodeó al equipo en las últimas semanas: "Este año venía bien hasta hace dos semanas, que vieron que podíamos clasificar. Ahora que Barracas no clasificó van a estar más tranquilos", expresó, sugiriendo que hubo factores externos que condicionaron el cierre del torneo.
También cuestionó la programación del encuentro postergado, que se disputó en un momento poco favorable para su equipo: "Me enteré como en todos los clubes, por un comunicado. Nuestro partido no tenía demasiada influencia y teníamos un partido por Copa a los pocos días". La queja apunta a la falta de consideración en la planificación del calendario.
Sin embargo, el punto más fuerte de su discurso estuvo relacionado con el arbitraje y su impacto en el desarrollo del campeonato: "No creo que lo del arbitraje sea un tema exclusivamente deportivo. Nadie me preguntó el sábado por mi opinión sobre el árbitro. Yo escuché que dijeron que estaba todo cocinado y ahora lo tenemos que ver por tele". Sus palabras reflejan una desconfianza hacia cómo se manejan ciertas decisiones dentro del fútbol local.
Lejos de quedarse solo en la crítica puntual, Insua fue más allá y planteó una mirada general sobre el ambiente futbolístico: "No juzgan mi comportamiento sino el lugar en el que estoy. No es el arbitraje o Barracas, sino el resultado". En esa línea, dejó una frase que resume su postura: "Nadie quiere justicia en el fútbol, sino justicia para uno. Porque conviene. Vos te victimizás y trasladás el problema a un tercero".
Las declaraciones del entrenador no pasaron desapercibidas y reavivan un debate recurrente en el fútbol argentino: la transparencia, los criterios arbitrales y las decisiones que influyen en la competencia. Más allá del resultado deportivo, Insua eligió exponer su visión sin filtros, en un momento en el que ya no había margen para especular. Con la eliminación consumada, Barracas deberá reordenarse y pensar en lo que viene.
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