Barracas Central vs. Olimpia, por la Copa Sudamericana 2026: horario, formaciones y TV
El equipo de Insua necesita sumar de a tres por primera vez en la Sudamericana para sostener sus aspiraciones en un grupo extremadamente parejo.
Barracas Central recibirá a Olimpia desde las 21:00 en el estadio Florencio Sola, en un encuentro correspondiente a la cuarta fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana 2026. El Guapo llega con la necesidad de conseguir su primera victoria en el torneo continental para no perder terreno en la lucha por la clasificación.
El conjunto dirigido por Rubén Darío Insua no atraviesa su mejor momento en cuanto a resultados. Su reciente eliminación del Torneo Apertura, luego de una seguidilla de partidos sin triunfos, dejó a la Sudamericana y la Copa Argentina como los únicos objetivos en el horizonte inmediato. Esta situación obliga al equipo a enfocarse plenamente en el plano internacional, donde todavía tiene chances de avanzar.
Hasta el momento, Barracas ha mostrado una marcada tendencia a los empates en la competencia. Igualó sin goles frente a Vasco da Gama en condición de local, repitió el resultado ante Olimpia en Paraguay y luego empató 1-1 con Audax Italiano. Estos resultados le permitieron sumar, pero no le alcanzaron para despegar en la tabla, por lo que el margen de error comienza a achicarse.
El contexto del grupo mantiene viva la ilusión. La paridad es total, con los cuatro equipos separados por apenas un punto, lo que convierte cada partido en una oportunidad decisiva. En este escenario, un triunfo ante Olimpia no solo significaría cortar la racha, sino también posicionarse de lleno en la pelea por el primer lugar. Además, el calendario que se aproxima será exigente. Luego de este compromiso, Barracas deberá viajar a Chile para enfrentar a Audax Italiano y posteriormente visitar a Vasco da Gama en Río de Janeiro, dos encuentros que podrían definir su suerte en la competencia.
Por su parte, Olimpia llega con una realidad distinta en su torneo doméstico, donde se mantiene como protagonista. Sin embargo, en la Sudamericana también necesita sumar para no quedar relegado. El equipo paraguayo consiguió una victoria importante en Chile ante Audax Italiano, pero sufrió una dura derrota frente a Vasco da Gama y empató con el propio Barracas.
Con ambos equipos obligados a ganar para afirmarse en el grupo, el duelo promete ser intenso y determinante. El local se juega mucho más que tres puntos: necesita una señal que confirme que está en condiciones de competir a nivel internacional.
Barracas Central vs. Olimpia, por la Copa Sudamericana: probables formaciones
- Barracas Central: Juan Espínola; Kevin Jappert, Fernando Tobio, Nicolás Demartini; Tomás Porra, Rodrigo Bogarín, Iván Tapia, Rodrigo Insúa; Norberto Briasco, Facundo Bruera y Enzo Taborda. DT: Rubén Darío Insua.
- Olimpia: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra, Alan Rodríguez; Richard Sánchez, Juan Fernando Alfaro, Hugo Quintana; Eduardo Delmas, Sebastián Ferreira y Romeo Benítez. DT: Pablo Sánchez.
Barracas Central vs. Olimpia: otros datos
- Hora: 21.00.
- Estadio: Florencio Sola.
- Árbitro: Andrés Matonte (URU).
- VAR: Christian Ferreyra (URU).
- TV: ESPN 2 y Disney+ Premium.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario