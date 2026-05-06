Barracas Central vs. Olimpia, por la Copa Sudamericana 2026: horario, formaciones y TV

El contexto del grupo mantiene viva la ilusión. La paridad es total, con los cuatro equipos separados por apenas un punto, lo que convierte cada partido en una oportunidad decisiva. En este escenario, un triunfo ante Olimpia no solo significaría cortar la racha, sino también posicionarse de lleno en la pelea por el primer lugar. Además, el calendario que se aproxima será exigente. Luego de este compromiso, Barracas deberá viajar a Chile para enfrentar a Audax Italiano y posteriormente visitar a Vasco da Gama en Río de Janeiro, dos encuentros que podrían definir su suerte en la competencia.