Bayer Leverkusen, con un gol de Diablito Echeverri, empató 2-2 ante Copenhague en el arranque de la Champions

Con Equi Fernández como titular y el ingreso del Diablito Echeverri, el conjunto alemán igualó 2-2 ante Copenhague en el debut por la Champions League.
El Copenhague y el Bayer Leverkusen empataron 2-2 en su debut en la Champions League 2025/26. El equipo alemán contó con Equi Fernández desde el inicio y con el ingreso de Claudio “Diablito” Echeverri en el segundo tiempo. Los daneses sorprendieron con su eficacia, mientras que los dirigidos por Xabi Alonso rescataron un empate en el final.
Jordan Larsson abrió el marcador a los 8 minutos del primer tiempo para los daneses. El empate parcial llegó recién a los 36’ del complemento con Alejandro Grimaldo García. Sobre el cierre, Robert volvió a poner en ventaja al Copenhague a los 41’ pero a los 45’, Echeverri armó una jugada tremenda y la pelota se desvió en Pantelis Hatzidiakos sellando de esta manera el 2-2 definitivo.
El gol del Diablito Echeverri que le dio el empate agónico al Bayer Leverkusen:
Presencia argentina en el Bayer Leverkusen
Equi Fernández fue titular en el mediocampo alemán.
Claudio “Diablito” Echeverri ingresó a los 22 minutos del segundo tiempo.
Lo que viene en la Champions League
Copenhague visitará al Qarabag el 1° de octubre a las 13:45 (hora argentina) en el Azersun Arena mientras que Bayer Leverkusen recibirá al PSV Eindhoven el mismo día a las 16:00 en el BayArena.
Con este empate, el Copenhague se ubica en el 16° puesto de la tabla general de la competencia, mientras que el Bayer Leverkusen figura en la 14° posición.
