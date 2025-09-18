Bayer Leverkusen, con un gol de Diablito Echeverri, empató 2-2 ante Copenhague en el arranque de la Champions

Lo que viene en la Champions League

Copenhague visitará al Qarabag el 1° de octubre a las 13:45 (hora argentina) en el Azersun Arena mientras que Bayer Leverkusen recibirá al PSV Eindhoven el mismo día a las 16:00 en el BayArena.

Con este empate, el Copenhague se ubica en el 16° puesto de la tabla general de la competencia, mientras que el Bayer Leverkusen figura en la 14° posición.