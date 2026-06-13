La fuerte autocrítica de Gustavo Alfaro tras la derrota de Paraguay ante Estados Unidos: "Justicia y claridad"

"Estados Unidos ganó el partido con absoluta justicia y claridad", aseguró Alfaro durante la conferencia de prensa posterior al encuentro. El técnico fue todavía más allá en su análisis y sostuvo que su equipo fue superado "en el plano táctico, técnico y físico". El exentrenador de la selección de Ecuador definió la caída como una "enseñanza muy dolorosa" para Paraguay, que regresó a una Copa del Mundo con la ilusión de convertirse en una de las sorpresas del certamen.