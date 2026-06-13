En qué puesto largará Franco Colapinto este domingo en el Gran Premio de Barcelona

Esfuerzo en Q2: A pesar de volver a bajar sus registros y mantenerse competitivo, el auto número 14 no encontró el ritmo ideal a una vuelta para meterse en el selecto grupo de los diez mejores.

Resultado final: Franco quedó eliminado en esta instancia y se adjudicó de forma definitiva el 13º lugar de partida para el Gran Premio dominical.

Duelo interno en Alpine entre Franco Colapinto y Pierre Gasly

Una de las notas más destacadas para el bonaerense fue haberle ganado el mano a mano a su experimentado compañero de garaje, Pierre Gasly. El piloto francés no pudo superar la marca del argentino en el cierre de la tanda y clasificó en la 14ª posición, compartiendo la séptima fila de largada con Colapinto para la carrera principal.

Con este panorama, el Gran Premio de Barcelona promete ser una carrera de pura estrategia y gestión de neumáticos. Colapinto partirá desde el corazón de la zona media con el firme objetivo de avanzar casilleros y prenderse en la lucha por ingresar en los puestos de puntos.