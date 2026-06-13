En qué puesto largará Franco Colapinto este domingo en el Gran Premio de Barcelona
El piloto argentino de Alpine completó una buena clasificación este sábado en Barcelona, quedando a tiro de la Q3.
La Fórmula 1 disputó este sábado su clasificación para el Gran Premio de Barcelona en el Circuito de Barcelona-Cataluña. En una jornada de altísima paridad y máxima exigencia para los monoplazas, el argentino Franco Colapinto consiguió asegurarse el 13º puesto en la grilla de salida para la carrera del domingo, logrando superar una vez más a su compañero de equipo.
El piloto pilarense, al mando de su Alpine, tuvo que batallar desde el inicio en una pista que fue mejorando de forma notable con el correr de los minutos.
Cómo fue la clasificación de Franco Colapinto en el Gran Premio de Barcelona
La primera instancia de la qualy (Q1) mantuvo en vilo a los fanáticos argentinos. En su última oportunidad de vuelta rápida, y cuando los tiempos apretaban en la zona baja, Colapinto cerró un gran giro que le permitió avanzar a la Q2 en la 12ª posición, justo por encima de los puestos de eliminación.
Sin embargo, en la segunda ronda cronometrada la exigencia técnica del trazado catalán se hizo sentir:
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Esfuerzo en Q2: A pesar de volver a bajar sus registros y mantenerse competitivo, el auto número 14 no encontró el ritmo ideal a una vuelta para meterse en el selecto grupo de los diez mejores.
Resultado final: Franco quedó eliminado en esta instancia y se adjudicó de forma definitiva el 13º lugar de partida para el Gran Premio dominical.
Duelo interno en Alpine entre Franco Colapinto y Pierre Gasly
Una de las notas más destacadas para el bonaerense fue haberle ganado el mano a mano a su experimentado compañero de garaje, Pierre Gasly. El piloto francés no pudo superar la marca del argentino en el cierre de la tanda y clasificó en la 14ª posición, compartiendo la séptima fila de largada con Colapinto para la carrera principal.
Con este panorama, el Gran Premio de Barcelona promete ser una carrera de pura estrategia y gestión de neumáticos. Colapinto partirá desde el corazón de la zona media con el firme objetivo de avanzar casilleros y prenderse en la lucha por ingresar en los puestos de puntos.
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