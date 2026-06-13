Con Duki como socio, 9z Globant tumbó al mejor equipo del mundo y se metió en el Top 9 de Counter-Strike

En los últimos meses, la organización dio otro paso clave con la incorporación de Duki como socio y copropietario. Considerado una de las figuras más influyentes de la música urbana en español, el artista apostó por el proyecto y reforzó el vínculo entre los esports, la música, la tecnología y el entretenimiento.

La alineación que consiguió esta histórica victoria refleja además el espíritu regional que caracteriza a 9z Globant. El plantel está integrado por jugadores de Argentina, Uruguay y Chile, mientras que el cuerpo técnico es brasileño, una combinación que simboliza la unión del talento latinoamericano para competir al más alto nivel.

Con el triunfo sobre Vitality, 9z Globant no solo consiguió una de las victorias más resonantes de su historia, sino que también reafirmó su lugar entre la élite mundial de Counter-Strike y alimentó el sueño de toda una región que busca dejar su huella en la escena internacional.