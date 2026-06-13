Con Duki como socio, 9z Globant tumbó al mejor equipo del mundo y se metió en el Top 9 de Counter-Strike
La organización nacida en Argentina logró una victoria sin precedentes para los esports hispanoamericanos al derrotar a Vitality en el Major de Colonia.
9z Globant escribió una de las páginas más importantes en la historia de los esports de la región. La organización fundada en Argentina derrotó por 2-1 a Vitality, considerado actualmente el mejor equipo del mundo y vigente bicampeón del circuito, en la tercera fase del Major de Colonia, Alemania, el campeonato más prestigioso de Counter-Strike.
La victoria representa un hito para el ecosistema competitivo latinoamericano y consolida el crecimiento de una institución que logró posicionarse entre las principales potencias de la escena internacional. Con una estructura construida a partir de talento de distintos países de la región, 9z Globant continúa rompiendo barreras y demostrando que Latinoamérica puede competir de igual a igual contra las organizaciones más poderosas del planeta.
Gracias a este resultado, el conjunto escaló hasta el Top 9 del ranking mundial de Counter-Strike, convirtiéndose en la organización hispanoamericana mejor posicionada de la disciplina fuera de Brasil. Sin embargo, el objetivo aún está lejos de cumplirse: el equipo seguirá compitiendo y disputará una serie decisiva en busca de un lugar en los playoffs del Major.
Un proyecto que trascendió los videojuegos
El crecimiento de 9z Globant fue acompañado por la llegada de actores estratégicos que impulsaron el desarrollo de la organización. En 2021 se incorporó Dale Play, una de las compañías más importantes de la industria del entretenimiento de habla hispana, mientras que posteriormente Globant, la reconocida empresa tecnológica argentina con presencia global, se sumó al proyecto y dio origen a la identidad actual del club.
En los últimos meses, la organización dio otro paso clave con la incorporación de Duki como socio y copropietario. Considerado una de las figuras más influyentes de la música urbana en español, el artista apostó por el proyecto y reforzó el vínculo entre los esports, la música, la tecnología y el entretenimiento.
La alineación que consiguió esta histórica victoria refleja además el espíritu regional que caracteriza a 9z Globant. El plantel está integrado por jugadores de Argentina, Uruguay y Chile, mientras que el cuerpo técnico es brasileño, una combinación que simboliza la unión del talento latinoamericano para competir al más alto nivel.
Con el triunfo sobre Vitality, 9z Globant no solo consiguió una de las victorias más resonantes de su historia, sino que también reafirmó su lugar entre la élite mundial de Counter-Strike y alimentó el sueño de toda una región que busca dejar su huella en la escena internacional.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario