Bayern Múnich vs. PSG, por la Champions League 2025/26: horario, formaciones y TV
Tras un inolvidable 5-4 en la ida, el conjunto parisino visita al gigante bávaro en el Allianz Arena con la ventaja mínima y la ilusión de alcanzar una nueva final europea.
El duelo entre Bayern Múnich y Paris Saint-Germain (PSG) promete ser uno de los grandes espectáculos de la temporada en la Champions League 2025/26. Desde las 16:00, en el Allianz Arena, ambos equipos definirán al segundo finalista del certamen más importante de Europa, luego de una ida que dejó la vara altísima por su intensidad y cantidad de goles. El equipo que avance tendrá como rival en la definición al Arsenal, que ya logró su clasificación tras eliminar al Atlético de Madrid.
El primer enfrentamiento en París quedará grabado en la memoria de los hinchas. Fue un partido vibrante de principio a fin, con constantes cambios en el marcador y momentos de alto vuelo futbolístico. Harry Kane abrió la cuenta para los alemanes, pero el PSG reaccionó rápidamente con goles de Kvaratskhelia y Neves. Luego, Olise volvió a equilibrar el marcador, aunque antes del descanso, Ousmane Dembélé convirtió de penal para establecer el 3-2. En el complemento, el conjunto francés parecía sentenciar la serie con dos nuevas conquistas que llevaron el resultado a 5-2. Sin embargo, el Bayern reaccionó sobre el final y, en apenas tres minutos, logró dos tantos que lo dejaron con vida de cara a la revancha.
El equipo alemán se aferra a su fortaleza como local para revertir la historia. Sus números en el Allianz Arena son contundentes: apenas una derrota en sus últimos 29 partidos por Champions League en casa. Además, ha ganado todos los encuentros que disputó allí en la presente edición. Este respaldo estadístico alimenta la esperanza de alcanzar una nueva final, lo que sería la duodécima en su historia dentro de la competencia.
En cuanto al plantel, el Bayern tendrá ausencias sensibles. Serge Gnabry quedó descartado por una lesión muscular de gravedad, mientras que Raphaël Guerreiro tampoco estará disponible por problemas físicos. Estas bajas obligarán al entrenador a reorganizar el equipo en un partido donde no hay margen de error.
Del lado del PSG, el panorama es diferente. El equipo dirigido por Luis Enrique llega con confianza tras sostener el liderazgo en la liga local, aunque con la atención puesta en este compromiso decisivo. Los parisinos intentarán hacer valer la ventaja obtenida en la ida y gestionar el partido con inteligencia para asegurar su lugar en la final, que se disputará el 30 de mayo en Budapest.
Bayern Múnich vs. PSG, por la Champions League: probables formaciones
- Bayern Múnich: Neuer; Staniši, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovi; Olise, Musiala, Luis Díaz; Kane. DT: Vincent Kompany.
- PSG: Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha; João Neves, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.
Bayern Múnich vs. PSG: otros datos
- Hora: 16.00.
- Estadio: Allianz Arena.
- Árbitro: João Pinheiro (POR).
- VAR: Marco Di Bello (ITA).
- TV: ESPN y Fox Sports.
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