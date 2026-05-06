Bayern Múnich vs. PSG, por la Champions League 2025/26: horario, formaciones y TV

El primer enfrentamiento en París quedará grabado en la memoria de los hinchas. Fue un partido vibrante de principio a fin, con constantes cambios en el marcador y momentos de alto vuelo futbolístico. Harry Kane abrió la cuenta para los alemanes, pero el PSG reaccionó rápidamente con goles de Kvaratskhelia y Neves. Luego, Olise volvió a equilibrar el marcador, aunque antes del descanso, Ousmane Dembélé convirtió de penal para establecer el 3-2. En el complemento, el conjunto francés parecía sentenciar la serie con dos nuevas conquistas que llevaron el resultado a 5-2. Sin embargo, el Bayern reaccionó sobre el final y, en apenas tres minutos, logró dos tantos que lo dejaron con vida de cara a la revancha.