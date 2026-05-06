El cruce caliente entre Leandro Paredes y el CT de Barcelona: "Me debe conocer..."
El capitán xeneize respondió con ironía al entrenador rival luego de un intercambio fuera de micrófono que encendió la polémica en la Copa Libertadores.
La derrota de Boca ante Barcelona SC por la Copa Libertadores 2026 no solo dejó consecuencias deportivas, sino también un episodio tenso fuera del campo de juego. El protagonista fue Leandro Paredes, quien tuvo un intercambio con el entrenador rival que no pasó desapercibido.
Una vez finalizado el encuentro, mientras el mediocampista se preparaba para brindar declaraciones, César Farías se le acercó y le dijo algo que no fue registrado por los micrófonos. Sin embargo, la reacción del capitán de Boca dejó en claro que el comentario no fue bien recibido.
Consultado por la prensa sobre lo sucedido, Paredes eligió una respuesta cargada de ironía y cierta molestia: "No sé qué dijo. Tengo mucho respeto yo, no hablo nunca ni antes ni después. Me debe conocer de algún lado, yo no sé quién es. No importa". Sus palabras rápidamente generaron repercusión y reflejaron el clima caliente que se vivió en el estadio.
El episodio no fue aislado. Durante el desarrollo del partido ya se había producido otro cruce, en ese caso con uno de los integrantes del cuerpo técnico rival. En una jugada lateral, el asistente Grenddy Perozo demoró la entrega de la pelota, lo que provocó la reacción inmediata de Paredes, quien le lanzó: "¿Querés jugar? Que no jugaste nunca...". La escena quedó registrada por las cámaras y evidenció la tensión que dominó el encuentro.
Si bien no se confirmó si aquel episodio fue el detonante del comentario posterior de Farías, lo cierto es que el ambiente estuvo cargado desde temprano. La intensidad del partido, sumada a la importancia del resultado, generó un clima que se trasladó más allá del juego.
Para el club de la Ribera, la derrota significó un golpe en sus aspiraciones dentro del grupo, mientras que para Paredes el cierre de la noche dejó una polémica que rápidamente se volvió tema de discusión. En un contexto donde cada detalle cuenta, el cruce agregó un nuevo capítulo a una jornada complicada para el conjunto argentino.
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