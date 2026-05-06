El cruce caliente entre Leandro Paredes y el CT de Barcelona: "Me debe conocer..."

farias paredes

Si bien no se confirmó si aquel episodio fue el detonante del comentario posterior de Farías, lo cierto es que el ambiente estuvo cargado desde temprano. La intensidad del partido, sumada a la importancia del resultado, generó un clima que se trasladó más allá del juego.

Para el club de la Ribera, la derrota significó un golpe en sus aspiraciones dentro del grupo, mientras que para Paredes el cierre de la noche dejó una polémica que rápidamente se volvió tema de discusión. En un contexto donde cada detalle cuenta, el cruce agregó un nuevo capítulo a una jornada complicada para el conjunto argentino.

Embed "OTRA VEZ LA EXPULSIÓN NOS CONDICIONÓ UN MONTÓN". Leandro Paredes analizó la dura derrota de Boca ante Barcelona de Guayaquil.



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/x6K7qSqNxV — SportsCenter (@SC_ESPN) May 6, 2026