Belgrano vs. Banfield, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV
El Pirata atraviesa un gran presente y quiere seguir de racha, mientras que el Taladro necesita puntos para escapar del fondo.
También este sábado desde las 20:45, pero en el estadio Julio César Villagra, Belgrano y Banfield protagonizarán un partido que puede marcar tendencias para sus campañas en la Zona A del Torneo Clausura 2025. El conjunto cordobés vive un momento soñado, mientras que los del Sur del Gran Buenos Aires afrontan la obligación de sumar para salir de la zona comprometida.
El equipo del Ricardo Zielinski viene de dar un golpe importante en la Copa Argentina: derrotó 2-0 a Independiente en octavos de final y se metió entre los ocho mejores, esperando por el ganador del cruce entre Atlético Tucumán y Newell’s. En el torneo local, arrancó con un triunfo sobre Huracán, luego perdió ante Racing y empató frente a Independiente Rivadavia.
A nivel individual, una de las noticias del mercado es que Mariano Troilo está cerca de emigrar al Pisa de Italia; sin embargo, el defensor seguirá en la consideración del DT hasta que se concrete su transferencia.
En contraposición, el Taladro llega golpeado por la derrota 3-1 como local ante Barracas Central en la última fecha. Con apenas cuatro puntos en lo que va del campeonato, el equipo de Pedro Troglio tiene por delante una serie de partidos exigentes ante rivales de peso como Estudiantes, Boca e Independiente.
El técnico reconoció en conferencia que “hay que seguir sumando porque las derrotas te aprietan”, dejando en claro la urgencia por revertir la situación. A la preocupación por los resultados se suma la dura baja de Brandon Oviedo, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y estará más de medio año fuera de las canchas.
El choque en Alberdi no solo pondrá frente a frente a dos equipos con realidades diferentes, sino también a dos propuestas de juego opuestas: la confianza y el envión de Belgrano contra la necesidad y la urgencia de Banfield.
Belgrano vs. Banfield: probables formaciones
- Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Mariano Troilo, Federico Ricca; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo, Rodrigo Saravia; Lucas Zelarayán; Franco Jara, Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.
- Banfield: Facundo Sanguinetti; Juan Luis Alfaro, Sergio Vittor, Alexis Maldonado, Ignacio Abraham; Santiago Esquivel, Martín Río, Tomas Adoryan, Gonzalo Ríos; Mauro Méndez, Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.
Belgrano vs. Banfield: otros datos
- Hora: 20.45.
- Estadio: Julio César Villagra.
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
- VAR: José Carreras.
- TV: ESPN Premium.
