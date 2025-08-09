Belgrano vs. Banfield, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV

El técnico reconoció en conferencia que “hay que seguir sumando porque las derrotas te aprietan”, dejando en claro la urgencia por revertir la situación. A la preocupación por los resultados se suma la dura baja de Brandon Oviedo, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y estará más de medio año fuera de las canchas.