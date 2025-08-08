Javier Milei anunció medidas para "amurallar el déficit 0" con sanciones penales a legisladores y funcionarios

El texto establecerá una regla fiscal estricta que exija al sector público alcanzar siempre equilibrio o superávit financiero. Si se plantea aumentar el gasto o reducir ingresos, el mismo proyecto deberá prever un ajuste proporcional para mantener el resultado fiscal.

“Cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido, tienen que decir de dónde sale y a quién se lo sacan”, remarcó. Además, el proyecto incluirá sanciones penales a los legisladores y funcionarios que no respeten la regla.

Javier Milei: "Estaremos tomando 2 medidas para amurallar el déficit 0 y la política monetaria"



Los anuncios fueron realizados en respuesta a los duros reveses que sufrió el Gobierno en el Congreso, donde fueron aprobados proyectos de Financiamiento Universitario, en apoyo al Hospital Garrahan y el rechazo de algunos decretos presidenciales que eliminan organismos públicos como Vialidad Nacional, entre otros.

Incluso en este sentido, el Presidente advirtió a los legisladoras que quieran "volver al pasado" y dijo que para eso lo van a tener que "sacar con los pies para adelante".