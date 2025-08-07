Los 11 de Marcelo Gallardo para el clásico ante Independiente
El "Muñeco" repetiría la formación que viene de golear en la Copa Argentina, aunque no se descarta el ingreso de Juanfer Quintero desde el arranque.
River se prepara para el partido contra Independiente, correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025. Con un ojo en el duelo de ida de octavos de final de la Copa Libertadores contra Libertad, Marcelo Gallardo define la formación del Millonario.
El Muñeco tendría la decisión tomada de poner titulares en Avellaneda. Es que, pese a tener entre ceja y ceja el encuentro de Copa, Independiente es un clásico y un partido importante. Por eso, la rotación vendrá contra Godoy Cruz, duelo que quedará en el medio de los dos cruces con Libertad.
En ese sentido, el entrenador podría repetir la formación que viene de golear a San Martín de Tucumán por Copa Argentina. Sobre todo teniendo en cuenta que Portillo tiene el alta médica pero no estará disponible ya que hará un reacondicionamiento físico, y que Sebastián Driussi no se recuperó del esguince y le apunta a Libertad.
¿Juanfer Quintero, la sorpresa de Marcelo Gallardo?
Si bien lo más probable es que, de no mediar imprevistos, el Muñeco repita la formación con el objetivo de empezar a afianzar un 11 y aceitar el funcionamiento, no se descarta que Quintero tenga su estreno desde el arranque. Después de debutar contra San Lorenzo y sumar minutos en Copa Argentina, podría tener la chance de saltar al campo desde el minuto cero.
En ese caso, quien saldría es Santiago Lencina. Otras posibilidades que se barajaron, pero que no tendrían lugar, es que jugadores como Pezzella, Acuña y Enzo Pérez descansen, teniendo en cuenta sus edades. Pero jugarían. Por último, el centrodelantero seguirá siendo Miguel Borja.
La probable formación de River vs. Independiente por el Torneo Clausura
Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza Fonda; Santiago Lencina, Miguel Borja y Facundo Colidio.
