¿Se cae el refuerzo? Aseguran que Marcos Rojo y Diego Milito llamaron a Boca por un "burdo detalle"

De esta manera, Boca sería determinante para el futuro del defensor: deberá revertir su salida y negociar un préstamo o una venta para que el central de 35 años pueda ser utilizado por Gustavo Costas.

Por supuesto, hay dudas sobre si la directiva que conduce Juan Román Riquelme buscaría darle una mano al defensor, que había sido borrado por el entrenador Miguel Ángel Russo. De hecho, no jugaba desde aquel famoso "asado" en donde el futbolista habría criticado a la dirigencia, lo que habría precipitado su salida del equipo.