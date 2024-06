La historia detrás de la amistad entre Bizarrap y Franco Colapinto

image.png

La curiosa amistad entre Bizarrap y Franco Colapinto

Una vez finalizada la carrera, una de las grandes noticias fue la presencia de Bizarrap quién contó algunos detalles sobre su relación de amistad con Franco Colaínto y sorprendió a todos en las redes soociales. En diálogo con ESPN, el reconocido músico argentino reveló cómo fue que se contactó con Fran para ser su sponsor y acercarle más marcas, algo que luego los unió en una amistad. "Mi viejo me mandó una nota que decía que Colapinto necesitaba sponsors y lo llamé. No nos conocíamos, pero lo llamé y le pregunté cómo lo podía ayudar, si lo contactaba con gente o no sé", explicó.

Embed "ME TRAJISTE SUERTE B...", el imperdible festejo entre Colapinto y Bizarrap, tras el segundo puesto de Franco en Barcelona. ¿Será que tendrá que ir más seguido, Biza?



#SpanishGP | Toda la #F2 por #StarPlusLA pic.twitter.com/OesWJZioSr — SportsCenter (@SC_ESPN) June 23, 2024

Luego de mover unos contactos, llegaron los sponsors y Bizarrap es uno de ellos: tiene su nombre nada menos que en el casco. "Es un fenómeno. Tiene un talento impresionante", expresó sobre Fran, quien luego se subió al podio con la gorra de Biza.

Embed "MI VIEJO ME MANDÓ UNA NOTA QUE DECÍA QUE COLAPINTO NECESITABA SPONSOR. NO NOS CONOCÍAMOS, LO LLAMÉ Y LE DIJE COMO TE PUEDO AYUDAR"



Así nos contó Bizarrap como nació su relación con Fran Colapinto



#SpanishGP | Toda la #F2 por #StarPlusLA pic.twitter.com/5KDdtQxooN — SportsCenter (@SC_ESPN) June 23, 2024

Las próximas pruebas de la Fórmula 2 se disputarán el próximo fin de semana en el Red Bull Ring de Spielberg, en Austria.

Los números de Franco Colapinto en el Gran Premio de España