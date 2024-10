La Negra Vernaci reveló que padece una grave enfermedad

Y agregó: "Es una verga, me quiero matar, no me voy a matar, no me voy a morir, pero obviamente estoy atravesando una situación compleja, que hace que vaya a estar un poquito más irascible... lo lamento les va a pasar, lo siento mucho".

"Esto, gracias a Dios, salió de mi cuerpo, no está más, no pasó a ningún ganglio, no llegó a ningún lado... pero bueno, por una cuestión de prevención me van a empezar a hacer quimio. ¿Qué me pasa con la quimio? Y... me da miedo, obvio, a nadie le gusta atravesar una porque sabés todo lo que puede pasar, pero yo no se lo que me va a pasar a mi", explicó.

A corazón abierto, pero sin quebrarse, la Negra reflexionó: "Es la primera vez que no tengo idea con lo que me voy a encontrar. En la vida uno va pasando cosas donde no se sabe con que se va a encontrar, en realidad, no se con qué me voy a encontrar de mi, porque lo que pasa afuera ya me lo explicaron".

"No se con qué parte de mi me voy a vincular, capaz que me pongo mucho más vulnerable, que es algo que yo no me permito mucho, porque no está dentro de las cosas que yo hago. Seguramente no vendré a trabajar muchas veces, si bien mis médicos me aconsejaron que venga a laburar, que me quede, pero yo no se si me voy a sentir bien, si voy a estar vomitando, si quedarme sin pelo me va a provocar que no tenga ganas de que me vean", comentó.

En ese momento, le dice a La Barby, su panelista: "Traeme pelucas el lunes, te lo pido por favor, y vamos probando, porque va a ser un poco fuerte".

"Lo que yo siento y quiero transmitir, es que con la quimio lo que uno sabe, que estos efectos colaterales horribles, que te hacen vomitar, te debilitan, que te bajan las defensas y te hacen caer el pelo, son las que hace que esas células no se vuelvan cancerígenas, vengo a travesando esto desde septiembre, todo mi equipo y mis compañeros lo saben", concluyó.

La palabra de la Negra Vernaci

negra vernacci quimioterapia